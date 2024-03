Sexta na TV: mulheres pioneiras e outras lutas

Moonlight, Chama-me pelo Teu Nome e Murf the Surf são outras sugestões do dia.

CINEMA

Gorilas na Bruma

AMC, 16h12

O filme de Michael Apted, que narra a jornada real da primatologista Dian Fossey (Sigourney Weaver), faz parte de uma maratona de celebração do Dia Internacional da Mulher. Começa com Savannah Sunrise (às 8h19) e segue com Maggie Tem Um Plano (9h40), Colossal (11h10), Onde Estás, Bernadette? (14h31), Personal Shopper (18h18), A Melhor Despedida de Solteira (20h02) e Jogo da Alta-Roda (22h10).

Manchester by the Sea

Cinemundo, 20h15

Casey Affleck dá vida a um homem que tenta lidar com a morte do irmão e cuidar do sobrinho, neste drama a que a Academia de Hollywood deu duas estatuetas: melhor actor principal (Affleck) e argumento original (Kenneth Lonergan, que também realiza).

Chama-me pelo Teu Nome

AXN Movies, 21h10

Dirigido por Luca Guadagnino, segundo um (oscarizado) argumento de James Ivory, a partir da obra de André Aciman, fala de amor e descoberta da sexualidade pelos olhos de um adolescente tímido (Timothée Chalamet) que não consegue ignorar a paixão por um jovem exuberante e um pouco mais velho (Armie Hammer).

Moonlight

Hollywood, 21h30

Uma história de identidade e descoberta, assinada por Barry Jenkins. O argumento, que adapta uma peça de Tarell Alvin McCraney, foi premiado com o Óscar – um dos três arrecadados por Moonlight, juntamente com o de melhor filme e actor secundário (Mahershala Ali).

As Sufragistas

Star Life, 22h20

No início do século XX, um grupo de mulheres da classe operária londrina junta-se à activista Emmeline Pankhurst, desafia o Estado e parte para formas de luta cada vez mais radicais. Dirigido por Sarah Gavron e escrito por Abi Morgan, o filme conta com Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep, Anne-Marie Duff, Ben Whishaw e Brendan Gleeson.

Vem e Vê

RTP2, 23h

Foi a derradeira realização de Elem Klimov. Passado na Bielorrússia de 1943, é um clássico do cinema russo contemporâneo e um dos mais brutais, alucinantes e desencantados filmes de guerra jamais feitos.

DOCUMENTÁRIOS

A Vida É Um Autocarro Vazio

RTP2, 11h03

Recordação da vida e obra da escritora Maria Judite de Carvalho (1921-1991). Autora de 13 livros, a “flor discreta da literatura” – como lhe chamava Agustina Bessa-Luís – venceu duas vezes o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco e ainda foi condecorada Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, entre outras distinções.

Realizado por Ricardo Sacramento e Sara Marques, este documentário tem narração de Isabel Fraga e conta, entre os entrevistados, com nomes como Urbano Tavares Rodrigues, com quem foi casada, Alice Vieira, Eduardo Lourenço, Inês Fraga, Pedro Mexia ou José Jorge Letria.

Florence Nightingale: Pioneira da Enfermagem

História, 14h50

A propósito do Dia Internacional da Mulher vem este documentário sobre Florence Nightingale (1820-1910), a fundadora da enfermagem moderna, tornada ícone do feminismo em terras britânicas. Dentro do mesmo espírito, o História estreia ainda, às 16h20, Amazonas: Mulheres Guerreiras, misto de dados recentes, reconstituições e comentários de especialistas que tenta “desvendar quem eram essas mulheres, na esperança de chegar à verdade para lá da lenda”.

Era Bonito Vê-la Pensar

RTP2, 20h39

Outra pioneira, mas da neurogenética em Portugal, é retratada neste documentário-tributo: a médica, professora e investigadora Paula Coutinho (1941-2022). A realização é de Tiago Silva e Rui Ferreira, segundo o guião de Jorge Sequeiros, J. Leal Loureiro e José Barros.

Murf the Surf

TVCine Edition, 22h10

Estreia. A história de Jack Roland Murphy (1937-2020), o surfista-ladrão envolvido no mediático roubo da colecção de jóias do Museu de História Natural, em 1964, já tinha dado um filme realizado por Marvin J. Chomsky, em 1975, e inspirado diversas produções de ficção.

Agora, chega uma docussérie para contar essa história, a de outros crimes que o levaram à prisão e a do seu processo de redenção por via da fé cristã. A série, que conta com Brian Grazer e Ron Howard na produção executiva, desenvolve-se em quatro capítulos, debitados semanalmente.