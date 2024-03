Eleições

Não precisamos de um “achómetro” para, está à vista, perceber que a AD, ganhe ou perca as eleições, fará uma aliança com o partido pró-fascista Chega. Alguns barões do PSD já a defenderam e Passos Coelho corroborou em ter o seu amigo Ventura como parceiro para governar. Este voltou a perspectivar a prisão perpétua e falou na hipótese de fraude eleitoral. Sobre isto aprendeu com o seu guru, Trump. Ventura é uma contrafacção deste, de Melloni, Orbán e Bolsonaro.

Nesta pobre campanha eleitoral, não se falou da Europa, nem da invadida Ucrânia, nem na carnificina e limpeza étnica do Governo de Israel sobre os palestinianos no gueto de Gaza. Quase todas as candidaturas não abordam a Cultura. Porquê? É sintomático que 80% dos concidadãos não acreditam nas promessas dos políticos...

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Se o PÚBLICO não existisse

A informação livre e independente seria menor e a humilhação de muitos povos cairia no esquecimento. As crianças palestinianas assassinadas na Faixa de Gaza, a discriminação das mulheres no Afeganistão, as populações massacradas de Cabo Delgado e da Síria não foram esquecidas no jornal que comemora 34 anos de vida. A informação sobre a invasão da Ucrânia é quase diária. Aos jornalistas, aos administrativos e ao leque de colunistas um enorme obrigado. Nunca é de mais relembrar Belmiro de Azevedo. Parabéns.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Ser mulher em liberdade

Na edição especial comemorativa do 34.º aniversário do PÚBLICO fiquei fascinado pela entrevista que a escritora, jornalista e poetisa portuguesa Maria Teresa Horta concedeu à jornalista Isabel Lucas. Entre tantas verdades, que a escritora sempre assumiu e enfrentou ao longo da sua vida sem medos de represálias, detenho-me principalmente na seguinte frase: “Um país fascista é uma coisa muito perigosa.” Efectivamente, não quero retroceder no tempo e voltar àquele tempo de escuridão. Pois na realidade a liberdade é bela!

Mário da Silva Jesus, Codivel

O capital não tem rosto e o capitalismo não tem alma

Vale a pena ler a notícia “Portugal recebeu mais investimento industrial e o maior veio da China” e a reportagem “Marcas portuguesas de pescado ligadas a empresas chinesas com trabalho forçado”. Os dois textos permitem-nos perceber quanto é retórica cínica os inflamados discursos das democracias ocidentais sobre o Partido Comunista Chinês (ditadura comunista, regime autoritário) e sobre os atropelos aos direitos humanos na China. Na verdade, quando toca a negócios, o que importa é mandar essa história dos regimes autoritários e dos direitos humanos às urtigas. Desde que a “massa” entre, nada a opor.

Negociar com empresas chinesas que usam o trabalho escravo de milhares norte-coreanos ou vender empresas portuguesas a empresas chinesas (o que é o mesmo que vendê-las à República Popular da China) não incomoda ninguém. Mas aqui na “terrinha” os partidos que não se opõem, e até defendem esse tipo de negócios, continuam a agitar o papão comunista. É preciso ter muita, mas muita lata.

Fernando Vasco Marques, Várzea de Sintra

A classificação dos políticos

Embora não seja caso inédito, as eleições legislativas de 10 de Março trouxeram à liça nos diversos canais televisivos a avaliação do desempenho dos candidatos. Com efeito, logo após os debates, traduzida em números, teve lugar a análise dos candidatos feita por uma legião de comentadores. Actualmente, no decurso da campanha eleitoral continua idêntico procedimento.

Face ao exposto, tal ligeireza e facilidade deveria ser extensiva às escolas, a fim de simplificar todo o extenuante e burocrático processo avaliativo dos alunos. Essa actividade, descrita em inúmeras grelhas, exige a marcação de reuniões e um sem-número de tarefas, que englobam a apreciação de domínios específicos de cada disciplina, momentos formativos, escritos e orais, bem como medidas pedagógicas a implementar aos alunos com fraco rendimento escolar. Assim, caso os jornalistas aplicassem esse exemplo educativo, nem no próximo Natal a atribuição das notas aos políticos estaria concluída.

José Ventura, Entroncamento