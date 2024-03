Zelensky saúda mandados de prisão do TPI contra dois comandantes russos

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou esta terça-feira a emissão pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) de mandados de prisão contra dois comandantes russos por crimes de guerra e avisou que quem ataca civis prestará contas perante a Justiça.

“Qualquer comandante russo que ordene ataques contra civis ucranianos e infra-estruturas críticas deve saber que a justiça será feita”, afirmou Zelensky na rede social X.

O TPI emitiu esta terça-feira mandados de prisão por alegados crimes de guerra na Ucrânia contra dois altos oficiais militares russos: Serguei Kobylach, comandante da aviação de longo alcance das forças aeroespaciais, e Viktor Sokolov, da Frota do Mar Negro.

Os dois oficiais de alta patente agora alvo do TPI são presumivelmente responsáveis ​​por crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos quando mísseis foram disparados contra numerosas infra-estruturas eléctricas em diferentes locais da Ucrânia entre “pelo menos 10 de Outubro de 2022 e pelo menos 9 de Março de 2023”, explicou o tribunal internacional.

Os dois comandantes terão liderado estes ataques e causado danos excessivos contra civis ou propriedades não militares.

Segundo o TPI, Sergei Kobylach e Viktor Sokolov são suspeitos de terem responsabilidade individual ​​por “actos desumanos”, qualificados como crimes contra a humanidade, quer por terem cometido os actos em conjunto ou através de terceiros, quer ainda por terem sido incapazes de controlar os homens sob o seu comando.

Na primavera de 2023, o TPI, com sede em Haia, também emitiu mandados de prisão contra o Presidente russo, Vladimir Putin, e contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comissária para os Direitos da Criança, pelo seu papel na deportação de menores que viviam na Ucrânia.

A guerra na Ucrânia, provocada pela invasão de forças russas em 24 de Fevereiro de 2022 com o objectivo de depor o regime eleito de Kiev e seus comandos militares, entrou no terceiro ano, numa fase em que as forças de Moscovo tentam conquistar territórios no leste do país.

As Forças Armadas ucranianas deparam-se com falta de armas e munições, apesar das promessas de ajuda dos seus aliados ocidentais, quando as perspectivas de diálogo entre Moscovo e Kiev continuam remotas, num conflito que já matou dezenas de milhares de pessoas de ambos os lados, muitos dos quais civis.