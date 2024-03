China volta a aumentar orçamento de Defesa, em nome da “paz” e da “estabilidade”

Despesas militares chinesas vão crescer 7,2% em 2024. Na abertura da reunião anual do Congresso Nacional, em Pequim, o primeiro-ministro apontou meta de crescimento do PIB aos 5%.

Apesar de a economia da República Popular da China continuar em desaceleração e a demonstrar dificuldades em recuperar do abalo causado pela pandemia de covid-19, pela deflação e pela quebra no consumo e no sector imobiliário, entre outros factores, o Governo chinês voltou a aumentar as despesas militares previstas para 2024.

Segundo a proposta de Orçamento do Estado apresentada esta terça-feira pelo Ministério das Finanças, no dia em que foi inaugurada a reunião anual do Congresso Nacional do Povo Chinês, em Pequim, os gastos militares vão subir 7,2% em comparação com o ano passado.

Para além de se tratar do terceiro aumento anual consecutivo acima dos 7%, os 1,67 biliões de yuans (213,8 mil milhões de euros) alocados este ano às Forças Armadas já são mais do dobro do primeiro orçamento da “era Xi Jinping” – em 2013, foram dispensados “apenas” 720 mil milhões de yuans (92,2 mil milhões de euros) para a Defesa –, confirmando a política de Defesa como uma das peças centrais da sua presidência.

De acordo com as contas elaboradas pelo Nikkei, as despesas militares equivalem a cerca de 40% do Orçamento do Estado chinês para 2024. O jornal económico japonês diz, por exemplo, que os fundos destinados à Defesa são dez vezes superiores àqueles que estão previstos para a Educação e cinco vezes superiores ao investimento em Ciência e Tecnologia.

A revelação destes números coincidiu com a apresentação do relatório de 2023 e das metas económicas e políticas para 2024 no Grande Salão do Povo, em Pequim, pelo primeiro-ministro chinês.

Assumindo que “as bases para a recuperação económica e o crescimento sustentado da China não são suficientemente sólidas”, Li Qiang apontou o crescimento do Produto Interno Bruto previsto para 2024 para “cerca de 5%” e anunciou algumas medidas para revitalizar a segunda maior economia do mundo.

“Modernização” das Forças Armadas

A proposta de Orçamento – que, já tendo sido validada pela cúpula do Partido Comunista Chinês (PCC), será aprovada num gesto coreografado pelos cerca de 3000 delegados que se juntaram na capital – justifica o aumento crescente das despesas militares em linha com a necessidade de se “implementar totalmente o pensamento de Xi Jinping em fortalecer as Forças Armadas” do país.

Apenas superada pelos Estados Unidos em termos de gastos militares, a China aposta na “modernização” total do Exército de Libertação do Povo até 2027, ano em que se cumprem 100 anos desde a sua fundação, como resposta ao aumento das tensões securitárias no estreito de Taiwan, no mar do Sul da China e no Pacífico Sul, entre outros pontos do globo.

“A China está a demonstrar que quer aumentar as suas Forças Armadas na próxima década até a um ponto em esteja preparada para vencer uma guerra se não tiver outra opção senão travá-la”, diz à Reuters Li Mingjiang, especialista em Assuntos Militares da Rajaratnam School of International Studies (Singapura), referindo-se, particularmente, à promessa chinesa da “reunificação” com Taiwan, o território insular que o PCC reivindica como província da República Popular da China.

No seu discurso, citado pelo jornal de Hong Kong South China Morning Post, o primeiro-ministro denunciou “interferências externas” em Taiwan e insistiu na oposição “absoluta” do Governo e do Congresso chineses ao “separatismo” e à “independência” da ilha.

De acordo com o Global Times, jornal do PCC em língua inglesa, a “missão de qualquer força militar deve ser a capacidade de lutar e de vencer”. Nesse sentido, explica, o “orçamento militar será usado sobretudo em missões de treino, no desenvolvimento e produção de armamento moderno” e no “apoio a reformas militares e bem-estar do pessoal militar”.

Denunciando uma “estratégia dos Estados Unidos para conter a China”, o “renascimento do militarismo de direita” do Japão e os riscos de “proliferação nuclear” no âmbito do “programa de submarinos nucleares AUKUS, da Austrália, do Reino Unido e dos EUA”, o órgão de comunicação social do partido único chinês trata o aumento de 7,2% nas despesas militares chinesas como uma medida “moderada”, “razoável” e “contida”.

“Umas Forças Armadas chinesas fortes, apoiadas por um orçamento de Defesa adequado, servem de factor estabilizador e contribuem para a paz e a estabilidade, dissuadindo as ameaças à segurança da região da Ásia Pacífico e contribuindo para o equilíbrio de poderes à escala global”, conclui o Global Times.