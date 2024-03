PSG seguro no País Basco, Bayern com trabalho a fazer em casa

Entre o País Basco e a Baviera, decidem-se nesta quarta-feira quais serão os dois primeiros apurados para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. Em San Sebastian, o PSG tem uma vantagem relativamente confortável para gerir frente à Real Sociedad – triunfo por 2-0 em Paris na primeira mão. Em Munique, o Bayern vai ter de trabalhar para anular a desvantagem mínima (1-0) que trouxe de Roma, no primeiro embate com a Lazio. À sua maneira, parisienses e bávaros estão a mudar: o PSG vai perder Kylian Mbappé e terá de se habituar a isso; o Bayern não será (com 99% de probabilidades) campeão da Alemanha e também terá de conviver com essa condição.

A última vez que Mbappé fez os 90 minutos foi, precisamente, no primeiro confronto com a Real Sociedade, no Parque dos Príncipes, em que marcou o primeiro golo. Depois, ficou a saber-se que o internacional francês não iria continuar no clube parisiense, tendo como destino provável o Real Madrid, e Luis Enrique começou, de imediato, a reduzir-lhe o tempo de jogo: 28 minutos como suplente utilizado contra o Nantes, titular com o Rennes e substituído aos 65’ por Gonçalo Ramos quando o PSG estava a perder, titular com o Mónaco e substituído ao intervalo com o jogo empatado.

O técnico da equipa dos portugueses Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha e Gonçalo Ramos já tinha assumido essa necessidade de aprender a viver sem o seu melhor marcador, mas, em contexto de Champions, não foi tão longe na hora de comentar uma possível inclusão de Mbappé frente à Real Sociedad. “É fácil. Aceitas as perguntas dos jornalistas e, depois, respondes o que te apetece”, comentou o asturiano, que, depois de alguns equívocos com a tradução, deu o dito por não dito sobre a titularidade, ou não, do internacional francês: “Pode ser que sim, pode ser que não, quem sabe.”

Mais a norte, na capital da Baviera, o Bayern tem tido dificuldades em aceitar a sua queda na hierarquia do futebol alemão. Depois de 11 títulos seguidos para os bávaros, tudo indica que será o Bayer Leverkusen a conquistar o seu primeiro título (está com dez pontos de vantagem) e os bávaros, que anunciaram a saída de Thomas Tuchel no final da época, querem salvar a sua campanha europeia.

Pela frente terá uma Lazio que é um dos “convidados-surpresa” desta Champions e que se apresenta no Allianz Arena em vantagem graças ao penálti convertido por Ciro Immobile na primeira mão. Maurizio Sarri, o treinador dos “laziale”, diz que está preparado para sofrer: “Vai ser um jogo muito duro, sabemos das dificuldades e temos de ter espírito de sacrifício e saber sofrer.”