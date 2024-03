Porquinho-da-índia abandonado no metro de Londres com bilhete: “Preciso de um novo dono”

As autoridades de protecção animal britânicas estão à procura de mais informações sobre o anterior tutor de um porquinho-da-índia que foi abandonado numa estação do metro de Londres, com um bilhete onde se lia “preciso de um novo dono”.

O animal, que recebeu o nome de DiscoPig (porquinho da discoteca, em tradução livre), estava dentro de uma transportadora. Foi encontrado na estação de Canning Town, no Leste de Londres, por volta das 16h20 de 18 de Fevereiro.

Segundo a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), associação de protecção do bem-estar dos animais no Reino Unido, foi deixado numa zona da estação que não tem câmaras de vigilância.

“É muito triste que alguém tenha abandonado o seu animal de companhia desta forma. Apelamos que as pessoas procurem associações de bem-estar animal para terem ajuda com os cuidados dos animais, em vez de os deixarem numa situação vulnerável como esta”, reforçou o porta-voz da associação Shahnaz Ahmad, citado pelo Guardian.

Foto "Preciso de um dono", lê-se no bilhete RSPCA

De acordo com o mesmo jornal, o porquinho-da-índia parecia estar saudável e bem tratado. Ainda assim, a RSPCA pede que entrem em contacto com a associação se tiverem informações sobre quem deixou o animal na estação.

“Abandonar animais de companhia desta maneira é um acto incrivelmente cruel de se fazer e nunca é a resposta”, acrescentou o porta-voz.

Segundo Shahnaz Ahmad, estes roedores são sociáveis e precisam da companhia de outros porquinhos-da-índia para sobreviverem. Discopig, que tem entre seis meses e um ano, está no abrigo da RSPCA e poderá ser adoptado em breve com outro roedor da mesma espécie.