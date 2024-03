Putin ameaça o Ocidente

Não fossem as ambições imperialistas e os impulsos ditatoriais de Putin, a Europa poderia viver em paz e tranquilidade. A Rússia, em dimensão territorial, é o maior país do mundo, possuindo recursos naturais e humanos que lhe permitem um forte desenvolvimento económico, mas a obsessão doentia de anexar a Ucrânia não dá descanso ao ex-KGB. A ideia de supostos inimigos que pretendem a desagregação da Rússia só existe na cabeça de Putin, nos seus indefectíveis seguidores e nos spin doctors que lhe prestam vassalagem. O que Putin receia, verdadeiramente, é uma Ucrânia democrática mais próxima do Ocidente do que da Rússia. Putin sabe que se não se rodear de homens da sua confiança e de homens que não lhe sejam leais, irão soçobrar os seus desígnios imperialistas. Por outro lado, Putin sabe que, se permitir eleições livres e permitir a liberdade de expressão sem peias, não conseguirá manter o poder. A invasão da Ucrânia, com todo o cortejo de milhares de mortes, torturas, violações e assassinatos, mostrou um Putin déspota e sanguinário que já não pode ser ilibado do mal que provocou. Pretenderá ir mais além da Ucrânia? Até onde chegará Putin?

António Cândido Miguéis, Vila Real

A classificação dos políticos

Embora não seja caso inédito, as eleições legislativas de 10 de Março trouxeram à liça nos diversos canais televisivos a avaliação do desempenho dos candidatos. Com efeito, logo após os debates, traduzida em números, teve lugar a análise dos candidatos feita por uma legião de comentadores. Actualmente, no decurso da campanha eleitoral, continua idêntico procedimento.

Face ao exposto, tal ligeireza e facilidade deveria ser extensiva às escolas, a fim de simplificar todo o extenuante e burocrático processo avaliativo dos alunos. Essa actividade, descrita em inúmeras grelhas, exige a marcação de reuniões e um sem-número de tarefas, que englobam a apreciação de domínios específicos de cada disciplina, momentos formativos, escritos e orais, bem como medidas pedagógicas a implementar aos alunos com fraco rendimento escolar.

Assim, caso os jornalistas aplicassem esse exemplo educativo, nem no próximo Natal a atribuição das notas aos políticos estaria concluída.

José Ventura, Entroncamento

Trinta mil mortos

Mais de 30 mil é o número de palestinianos mortos na faixa de Gaza, sendo mais de 12 mil crianças, desde que, após o horrível ataque terrorista do Hamas em 7 de Outubro, Israel invadiu aquele território. Não serão já demasiados mortos para que a Israel continue a ser tudo permitido? (…) Será possível que, após toda esta barbaridade israelita, possa um dia existir paz naquela zona? Gostava de acreditar, quero acreditar, mas estou cada vez mais céptico. O papel dos Estados Unidos é e será muito importante, mas não me parece que passe das condenações verbais a alguma acção concreta como, por exemplo, a suspensão da venda de armas a Israel. Entretanto, as mortes continuam e grande parte da Europa praticamente nada diz.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

A hipocrisia norte-americana

Os Estados Unidos da América começaram a distribuir por via aérea ajuda alimentar ao povo de Gaza. O mesmo país que vende armas a Israel teve um alarme de consciência e lança dos céus de Gaza refeições. Onde estão as sanções contra Israel? Os EUA têm nas mãos sangue palestiniano. Até hoje, só a África do Sul, a Turquia e o Brasil têm protestado energicamente. Os sul-africanos apresentaram uma queixa contra Israel no Tribunal Penal Internacional. A União Europeia não pode preocupar-se só com a Ucrânia. Israel só vai parar a ofensiva quando dizimar os palestinianos.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

A conduta dos agentes da EMEL

Excessos de velocidade, que custam vidas, são punidos com uma sanção, mas, em Lisboa, o estacionamento indevido, mesmo sem prejudicar ninguém, é punido com duas, a coima em si mais o “desbloqueamento” do veículo, que a EMEL sempre cobra. Será esta dupla penalização de uma transgressão menor justa e razoável? Ou acontece porque os agentes da EMEL têm um interesse material (de natureza remuneratória ou mesmo de simples avaliação de desempenho) nos referidos “desbloqueamentos”? A questão pode parecer menor, mas não é: devem os “excessos de zelo” da atuação repressiva da administração atribuir-se à obtenção de vantagens para os seus agentes à custa dos restantes cidadãos? A EMEL não esclarece, a CML menos ainda e a Provedoria de Justiça preocupa-se apenas, formalisticamente, com a estrita legalidade dos atos dos agentes, mas não com a sua motivação material — que, sendo um caso de polícia, é também um caso de política.

António Souza Laltro, Lisboa