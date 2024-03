Terça na TV: de Pleasantville a Schiaparelli, com O Grande Gatsby

CINEMA

Perdido em Marte

AXN Movies, 21h10

Durante uma missão a Marte, o astronauta Mark Watney (Matt Damon) e os companheiros são arrastados por uma tempestade. A missão é abortada e Watney, julgado morto, é deixado para trás. Terá de encontrar formas de sobreviver sozinho e enviar um pedido de socorro à Terra. Ridley Scott realiza esta adaptação do best-seller de Andy Weir. Teve sete nomeações para os Óscares e ganhou dois Globos de Ouro: melhor filme e actor (Damon).

Destruir Depois de Ler

Star Movies, 21h15

John Malkovich, Tilda Swinton, Brad Pitt, Frances McDormand e George Clooney assumem as personagens desta comédia dos irmãos Coen. Um ex-agente da CIA resolve compilar e escrever as suas memórias – segredos do Governo incluídos. As peripécias começam quando elas caem nas mãos pouco escrupulosas de dois empregados de um ginásio.

O Grande Gatsby

Hollywood, 21h30

No início dos anos 1920, numa profusão de luxo e álcool, uma figura misteriosa instala-se em Long Island. Quem é este vulto sedutor, que atrai a alta sociedade às festas na sua mansão? Será ele espião ou um lord inglês? Um herói de guerra ou um mero exibicionista? Tudo radica numa trágica e obsessiva história de amor.

Baz Luhrmann escreve e realiza esta adaptação da obra de F. Scott Fitzgerald. Duplamente oscarizado (melhor guarda-roupa e design de produção), o filme conta com Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Tobey Maguire e Joel Edgerton.

Pleasantville - A Viagem ao Passado

Cinemundo, 23h

O filme de estreia de Gary Ross na realização foi triplamente nomeado para os Óscares de 1999: melhor direcção artística, figurino e banda sonora. O argumento, também de Ross, abre com uma briga entre dois irmãos (Reese Witherspoon e Tobey Maguire) por um estranho comando de televisão.

Subitamente, vêem-se transportados para Pleasantville, uma série televisiva que retrata a década de 1950, onde tudo parece perfeito. Sem saberem como nem quando vão regressar aos anos 1990, tentam adaptar-se àquela “realidade” a preto e branco. Não tardam a perceber o impacto que têm num universo que, afinal, não é assim tão perfeito.

SÉRIES

Homens Fora, Trabalho na Loja

RTP2, 12h06

Quando os homens australianos são convocados para combater na II Guerra Mundial, as mulheres saltam da lida doméstica para posições de poder. Uma delas é Francesca (Michela De Rossi), que se vê subitamente à frente da quinta da família, quando o marido é alistado.

Para a ajudar, recruta três mulheres e um homem objector de consciência (também conhecido como “cobarde certificado”). É o início de uma jornada cheia de desafios e obstáculos – o maior deles, a sociedade patriarcal que insiste em boicotá-la – mas também de descobertas que vão mudar as suas vidas para sempre. A série australiana é composta por oito episódios, para ver nos dias úteis, a partir de hoje.

Morte e Outros Detalhes

Disney+, streaming

Crime num cruzeiro de luxo no Mediterrâneo. Eis o mote da série norte-americana que a Disney+ estreia hoje, com Mandy Patinkin e Violett Beane nos papéis principais. Ele é Rufus Cotesworth, um detective famoso que se encontra a bordo quando ela, Imogene Scott, se torna a principal suspeita de um homicídio. Para provar a sua inocência, Imogene vai ter de se aliar a Rufus. Problema: não se suportam.

DOCUMENTÁRIOS

Cesária Évora

RTP2, 11h12

Ana Sofia Fonseca apoia-se em imagens de arquivo, algumas inéditas, para documentar a ascensão da cantora cabo-verdiana ao estatuto de “rainha da morna” e ícone das músicas do mundo.

Shocking Schiaparelli!

RTP2, 22h45

Liberdade, vanguardismo, excentricidade, surrealismo e luxo tecem a herança de Elsa Schiaparelli (1890-1973), uma das mais influentes designers de moda de sempre. Este documentário, produzido em 2022, vem lembrar esse legado e traçar o retrato da criadora italiana.

Passa pela fundação da maison Schiaparelli em Paris, em 1927, pelas colaborações com artistas como Dalí, Man Ray ou Jean Cocteau, e pela rivalidade com Coco Chanel. É realizado por Élise Chassaing, que já tinha assinado Pierre Cardin: La Fabrique du Futur, em 2020.