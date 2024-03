Atirar comida de aviões para Gaza é caro e ineficaz. Então porque se faz?

U.S. Air Force/Handout via REUTERS

Os Estados Unidos tornaram-se, no sábado, pelo menos o quinto país a enviar ajuda para Gaza desde o início da guerra, em Outubro. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, entre as 15 e as 17 horas locais, aviões C-130 da Força Aérea, em colaboração com a Força Aérea Real da Jordânia, lançaram contentores com mais de 38 mil refeições halal no enclave palestiniano. Os contentores, equipados com pára-quedas, foram lançados sobre a costa mediterrânica para permitir "o acesso dos civis à ajuda essencial", informou o Comando Central.