Quatro estações de voto

Não há muito tempo, o espaço político do Inverno estava vago. Até que os desiludidos do Outono, que a consideraram uma estação transitiva e fraca, progridem rumo à estação da raiva e do sarcasmo.

Numa análise livre do clima político em que vivemos, as forças em presença são associáveis às quatro estações do ano, se as entendermos nos seus atributos e caraterísticas mais comuns.