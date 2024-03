Segunda na TV: Os Irmãos de Leila, Mantero e marcas

CINEMA

Dunkirk

AXN Movies, 21h10

Três Óscares (em oito nomeações) distinguiram o épico de guerra de Christopher Nolan acerca da batalha da II Guerra Mundial em que se deu a evacuação de mais de 300 mil soldados aliados rodeados pelo exército alemão. Com poucos diálogos, uma história não-linear e atenção redobrada aos detalhes, o filme mostra três perspectivas: da terra, do ar e do mar. Finn Whitehead, Jack Lowden, Kenneth Branagh, Harry Styles, Mark Rylance, Cillian Murphy e Tom Hardy compõem o elenco.

Tenet

Hollywood, 21h30

Também de Nolan e também oscarizado (pelos efeitos visuais), é fruto de um guião que levou mais de cinco anos a escrever. Segue o agente de uma organização cuja missão é impedir uma III Guerra Mundial. Para isso, vai usar uma manobra singular: a inversão do tempo. No lote de actores entram John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Dimple Kapadia, Mélanie Laurent, Michael Caine e Kenneth Branagh.

Os Irmãos de Leila

RTP2, 22h45

A iraniana Leila (Taraneh Alidoosti), que dedicou a vida a cuidar do pai e dos quatro irmãos, tem a ideia de abrir um negócio familiar para cortar a dependência das injustiças dos patrões. Mas, para isso, precisa da ajuda monetária do patriarca, que se recusa a gastar seja o que for. Assinado pelo iraniano Saeed Roustayi (A Lei de Teerão), este drama familiar foi apresentado em Cannes, em 2022, de onde trouxe o prémio Fipresci.

Mandela: Longo Caminho para a Liberdade

Cinemundo, 22h45

Um filme sobre a jornada de Nelson Mandela, baseado na autobiografia publicada em 1994, um ano depois do Nobel da Paz. Desde a infância numa pequena aldeia rural até à tomada de posse como primeiro Presidente negro na África do Sul, o filme debruça-se sobre momentos marcantes da luta contra o apartheid, passando pelos 27 anos como prisioneiro político.

Com Idris Elba como protagonista, o filme é realizado por Justin Chadwick, segundo um argumento de William Nicholson. Foi nomeado para o Óscar de melhor canção original por Ordinary love, dos U2.

SÉRIES

S.W.A.T.: Força de Intervenção

AXN, 22h

As missões da unidade especial da polícia de Los Angeles estão prestes a chegar ao fim: hoje começa a sétima e derradeira temporada da série protagonizada por Shemar Moore. Há novo episódio a cada segunda-feira, a começar por um que leva a tropa de elite ao México para escoltar um fugitivo no regresso aos EUA.

Hudson & Rex

AXN, 22h46

Início da sexta temporada do remake canadiano da série austríaca Rex, o Cão Polícia, com o agente canino e seu fiel parceiro humano (John Reardon) em novos casos. Para ver a ritmo semanal.

DOCUMENTÁRIOS

Vera Mantero

RTP2, 11h08

O percurso da bailarina e coreógrafa Vera Mantero é documentado a partir da observação do processo criativo que conduziu ao espectáculo O Susto É Um Mundo. Realizado por Cristina Ferreira Gomes e escrito por Luiz Antunes, resulta de um ano a seguir de perto a concepção dessa peça, entre o Porto (que assistiu à estreia original, no Rivoli, em Novembro de 2021) e Lisboa (que o recebeu logo a seguir, no âmbito do Alkantara Festival).

Começar de Novo

RTP2, 15h39

Fugiram da guerra, da tortura, da fome, do medo, da morte. Vieram da Síria, da Bósnia-Herzegovina, do Iraque, do Bangladesh. Tinham trabalhos, famílias, sonhos. Em comum, têm agora as histórias de quem deixou uma vida para trás, para começar uma nova noutro lugar. É da partilha desses caminhos que se fazem os 15 episódios que a RTP2 repõe a partir de hoje, diariamente (excepto fins-de-semana).

A Costa Britânica de Kate Humble

RTP2, 16h10

Kate Humble volta a calçar as botas de caminhada para enveredar pela segunda temporada à descoberta de destinos costeiros da Grã-Bretanha, com partida da ilha de Holyhead, no País de Gales. É caminho para acompanhar de segunda a sexta.

As Grandes Marcas Que Mudaram o Mundo

História, 22h15

Estreia. Pródigo em coisas que mudaram o mundo – vícios, rainhas, máquinas, brinquedos… – o canal História olha desta vez para empresários que deram nome a etiquetas tão marcantes como a Spalding ou a Gillette. Hoje, foca-se na Batalha de hipermercados e em Entregas pelo mundo; nas próximas segundas-feiras, debruça-se sobre Outro campeonato (dia 11) e Trabalho sujo (18).