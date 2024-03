A política externa no debate eleitoral

Os dados estão lançados. A indústria do armamento impôs-se e prevaleceu. As recentes declarações de Von der Leyen dizendo que uma guerra não é impossível, e as de Macron, ao contemplar o envio de soldados para a Ucrânia, têm por objecto criar na população o temor de uma guerra e assim eliminarem qualquer oposição a um forte aumento no gasto em armamento. Tudo isto para supostamente conter a Rússia, um país com um PIB semelhante ao da Itália e com uma capacidade militar convencional limitada, como esta guerra que se trava na Ucrânia e que se encontra num impasse bem demonstra.

O que se passa por esse mundo fora afecta-nos profundamente. E, no entanto, na campanha eleitoral em curso, a total ausência de debate sobre política externa tem sido a norma. Os políticos fogem dela como o diabo da cruz, não vá a opinião do eleitorado ser contrária às directrizes, explícitas ou implícitas, que emanam de Bruxelas, onde pontificam a França e a Alemanha, ou às que emanam da NATO, onde os Estados Unidos regem a orquestra.

Tudo isto é compreensível. Em matéria de política externa pouco ou nada riscamos. Manda quem pode, e obedece quem deve. O que já não é tão compreensível é o facto de, salvo raríssimas excepções, como a de José Pacheco Pereira no PÚBLICO de 27.01.2024, a nossa comunicação social não confrontar os políticos com os temas de política externa pertinentes.

Ronald Silley, West Vancouver, Canadá

Rui Tavares em cima do muro

A propósito da declaração de Rui Tavares, segunda a qual, se a direita ganhar, “o Livre será oposição dialogando”, Carmo Afonso, na sua crónica de ontem, critica Rui Tavares e refere: “Há uma faceta do Rui que parece acreditar que é possível juntar Deus e o Diabo.” É lamentável esta afirmação e mostra bem que a esquerda radical não tem qualquer sentido democrático nem respeito pelos cidadãos que pensam de forma diferente. A posição moderada de Rui Tavares é um ensinamento para todos os partidos que devia ser cultivado e seguido sem hesitações.

Como pode um país progredir sem planear o futuro e definir objectivos de médio e longo prazo? Como pode isso ser feito sem uma cultura de compromisso e consensos mínimos sobre as principais matérias, que evitem que as leis mudem ao sabor das maiorias ideológicas conjunturais? Estaremos melhor com a diabolização do outro e a criação de trincheiras políticas?

Armando Carvalho, Barcarena

O Partido dos Indecisos

Afinal, a terceira força política em Portugal continental é o Partido dos Indecisos, o PI. Este PI tem vindo a subir surpreendentemente e, segundo algumas sondagens, ronda a casa dos 20%.

Em vez de descer com a proximidade das eleições, detém cerca de um quinto do eleitorado, sem gastos com campanhas, adereços e brindes, deslocações, almoços, jantares, comícios, arruadas e toda a parafernália habitual usada nestas alturas. E, mais, o Partido dos Indecisos é como a sabedoria: não ocupa lugar físico na Assembleia da República. Outra grande qualidade. O Partido dos Indecisos torna-se assim a força política mais "poupadinha" das Legislativas 2024, vencendo largamente os gastos espartanos usados na passada campanha de Marcelo Rebelo de Sousa às últimas presidenciais. (…)

Emanuel de Sousa e Castro, Mirandela

Crimes de guerra

Após o ataque realizado por Israel contra pessoas indefesas que aguardavam pacatamente por comida na Faixa de Gaza, não posso deixar de considerar Netanyahu um criminoso de guerra. O mundo democrático não pode continuar a tolerar tudo o que Israel e Netanyahu fazem. Tudo tem um limite, e Netanyahu ultrapassa-o diariamente. O ataque horrendo do Hamas contra Israel não pode justificar tudo e é por isso que tem de ser chamado à razão. Ninguém deve morrer à espera de comida nem por falta de comida que não chega porque Israel não deixa passar os camiões.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Manuel Carvalho e a imigração

“E que tal discutir a imigração com seriedade”, de Manuel Carvalho (PÚBLICO, 29 de Fevereiro), devia ser de leitura obrigatória pelos partidos políticos, deputados e membros do Governo. Os imigrantes não podem só servir para aumentar a natalidade, trabalhar e fazer descontos para a Segurança Social. A problemática imobiliária deve ser questionada. Não podem esses filhos de Deus viver em casas ou armazéns sem as mínimas condições de habitabilidade. Estudos indicam que apenas 15% dos presos são imigrantes. Abraçar o fluxo imigratório com a insegurança é um raciocínio despropositado e preocupante. Se Portugal foi e é um país de emigração, deve-o ser de imigração.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim