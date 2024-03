Lá atrás, James Tavernier é muito à frente

15, 9, 17, 19, 18, 18, 21. Se esta for uma sequência de golos por temporada marcados por um futebolista, as apostas são evidentes: trata-se de um ponta-de-lança de bom nível – num bom campeonato, talvez seja até de alto nível. Com boa vontade, talvez possa tratar-se de um médio-ofensivo especialmente goleador ou, eventualmente, de um ala com especial capacidade finalizadora – e qualquer desses cenários é, ainda assim, algo improvável. E se dissermos que é o registo de um lateral? Aí entramos no capítulo da bizarria total.

James Tavernier voltou a marcar neste sábado, pelo Rangers, e chegou aos 21 golos na temporada. Estamos a falar de um lateral-direito, o que sugere a pergunta: como assim?

Metade da explicação é complexa, mas a outra metade até é simples – foram 65 golos de penálti dos 130 marcados na carreira deste jogador inglês, de 32 anos.

Um levantamento do Guardian dizia-nos, na semana passada, que Tavernier já era o terceiro lateral mais goleador da história do futebol, em igualdade com Roberto Carlos. Depois do golo deste sábado, já deixou o brasileiro para trás e está a apenas um golo de Graham Alexander e a 39 de Nelinho, lateral brasileiro das décadas de 70 e 80 que jogou no Barreirense.

Pela amostra, dificilmente Tavernier faria pior figura a avançado do que alguns com honras de pontas-de-lança em boas equipas. Vejamos: consegue superar o seu valor de golos esperados, o que nos diz que é um bom finalizador. Depois, segundo o Fotmob, é o lateral com mais golos, remates, toques na bola e ocasiões criadas em campeonatos europeus do nível do escocês – métrica sem explicação detalhada, e que coloca a comparação em campeonatos de baixa expressão, mas, mesmo com esse devido “desconto”, já permite dizer qualquer coisa a nível de capacidade técnica.

Curiosamente, James tem um irmão, Marcus, que é atacante – e esse jogador do Bournemouth não marca, nem de perto nem de longe, os golos do irmão mais velho.

É um facto que Tavernier marca muito de penálti e de livre-directo, e isso tem de ser tido em conta, mas também é um facto que os predicados ofensivos não são unidimensionais.

16, 9, 9, 16, 11, 10 são valores de assistências por temporada que este lateral já somou. Se estivéssemos no basquetebol, dir-se-ia que é um Russell Westbrook – jogador que será, por certo, um escolhido para o Hall of Fame, mas que será sempre criticado por ser um “papa-estatísticas” de parca inteligência basquetebolística. Mas Tavernier, que desde o ano passado já faz parte do Hall of Fame do Rangers, é mais do que isso.

“Um animal”

Um antigo colega de Tavernier, Gary Stevens, explicou-o. Agora a trabalhar como fisioterapeuta, falou de aberração física que é o lateral inglês – também aí muito semelhante a Westbrook.

“Há uma resposta fisiológica para que ele raramente falhe um jogo e que faça longas distâncias em intensidade semana sim, semana sim. Nós temos tipos específicos de fibras musculares. Geralmente, ou somos velocistas ou maratonistas. Os maratonistas não conseguem sprintar e os velocistas fariam tempos terríveis numa maratona”, contextualizou, ao Daily Record.

E detalhou: “Os que geneticamente têm um cruzamento de fibras conseguem ser rápidos e resistentes – e esses são os “animais” incomuns. O Tavernier tem essa genética. Permite-lhe defender com intensidade e depois fazer uma corrida de 60 metros e ir ajudar o ataque. E voltar para trás”.

Por que motivo não joga na Liga inglesa? Neste momento, porque já tem 32 anos e não é crível que alguém vá pagar ao Rangers para ir buscar um lateral acima dos 30 anos.

Depois, porque Tavernier é defensivamente permeável. O duelo físico até pode sorrir-lhe quando ele pode aplicá-lo, mas o controlo do espaço e o posicionamento são muitas vezes apontados como defeitos – numa defesa a três, fazendo o corredor todo, seria, como já foi pelo Rangers, bastante mais jogador.

A marcar penáltis, livres-directos, rematar cruzado, cabecear em cantos, finalizar cruzamentos ao segundo poste ou até a rematar de fora da área, Tavernier é, por estes dias, um exemplar único no futebol europeu. E ficará na história do futebol.