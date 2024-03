A banalização do mal

O massacre em Gaza prossegue sem vislumbre de cessar-fogo. Promessas vãs vão adiando o fim do morticínio da população, encurralada num escasso espaço, sem possibilidade de fuga. O Tribunal Internacional de Justiça, num procedimento judicial exaustivo, segundo as regras, admitiu o que acontece em Gaza como um genocídio. Um crime de massas indefesas, esfomeadas, doentes, metralhadas, registando-se a estatística ascendente dos palestinos de todas as idades assassinados. A resposta dos Estados Unidos foi continuar a vetar decisões no Conselho de Segurança das Nações Unidas, com a abstenção envergonhada do Reino Unido. Onde estão os direitos humanos tão propalados pelos media dominantes? Onde estão as restrições e as sanções ocidentais, que poderiam conter a infâmia do poder israelita? E que papel tem a União Europeia e os seus órgãos de poder, a lavar as mãos como Pilatos? E a tragédia prossegue, porque não fere a geoestratégia de conveniência, aplicada enfaticamente na guerra da Ucrânia.

José Manuel Jara, Lisboa

Cognomes

Quando tira os olhos de A Morte de Virgílio ou de Memórias de Adriano, a minha mãe entretém-se a dar cognomes. A Pedro Nuno Santos chama Pierrot le Fou, e a Luís Montenegro, Visconde das Highlands de Espinho, a Rui Rocha chama Mister Taxa Plana, e a Rui Tavares, Aladino; sobre Paulo Raimundo não lhe ocorre nada, e à embaixadora do gatinho, Inês Sousa Irreal. À sua preferida, Mariana, chama moinho de água e de vento; e acrescenta, "eles que tenham poder de encaixe, porque nós, para votar, temos que ter de sobra".

Maria Afonso, Lisboa

O efeito "Passos Coelho"

O resultado da presença e da intervenção recente de Passos Coelho na campanha da AD trouxe efeitos que alteraram a intenção de voto. Avaliar com precisão o peso de tal alteração não é nada fácil, mesmo com consultas diárias ao eleitorado.

Referir a imigração como causadora de insegurança, tanto pode atrair os votos e a simpatia de eleitores indecisos posicionados mais à direita, como provocar desagrado e afastar outros que virem nesta declaração uma aproximação ao Chega. Por outro lado, afirmar que Luís Montenegro não hesitará em usar todos os meios que tem ao seu alcance para não deixar escapar uma solução governativa em que a AD tenha o principal papel está a ser encarado como um desrespeito pelo famoso "Não é não" e, portanto, uma pressão clara para alianças com o Chega, caso isso seja necessário. (…)

O efeito disto é o mesmo: afasta parte do eleitorado clássico moderado, e colhe os votos de eleitores que, eventualmente indecisos entre o Chega e a AD, vão votar afinal na AD, na esperança de um acordo com o Chega. Uma coisa parece mais certa, após esta aparição: a AD está cada vez mais obrigada à vitória no dia 10 de Março. Caso tal não aconteça, é muito provável que Luís Montenegro tenha de abandonar o seu lugar e de o colocar à disposição.

Emanuel de Sousa e Castro, Mirandela

E o fim do SEF?

Li um texto da vossa colunista Carmo Afonso intitulado "A xenofobia estratégica de Passos Coelho". A articulista tem direito à sua opinião, mas lamento ter de acrescentar que não me lembro de a ter visto indignar-se com as consequências desastrosas para os imigrantes com o desmantelamento do SEF pelo Governo em exercício. Milhares continuam a aguardar a obtenção da autorização de residência, numa situação de grande incerteza. Para muitos, a demora é já de anos, ficando assim impedidos de visitar a família, porque, se saírem, não podem entrar. Quando se pede respeito pelos imigrantes, como podem sentir-se respeitados se não conseguem obter o essencial da sua permanência em Portugal, que é a autorização de residência, por incapacidade da Administração Pública?

Fernando Lima, Lisboa

É só facturar

Por cá, a campanha eleitoral continua a esquecer a guerra da Ucrânia, apesar dos protestos dos agricultores por falta de apoios da UE. Numa fuga em frente, Macron avança com a hipótese do envolvimento directo de tropas europeias na guerra, e Ursula von der Leyen pretende acrescentar mais 15 mil milhões para compra de material bélico; mas já só 10% dos europeus acredita que a saída da guerra termine com uma vitória militar.

Para ajudar o investimento em armas, Trump ameaça com a falta de apoio americano os países da NATO que não gastarem em fins bélicos pelo menos 2% do seu orçamento, e logo a seguir o ministro alemão da Defesa veio dizer que a Rússia poderá um dia atacar um país da NATO. Por acaso, tanto os norte-americanos como os alemães são grandes fabricantes de equipamento militar. (…) O negócio do armamento é assim uma aposta garantida: quando se perde um cliente inventa-se um novo.

José Cavalheiro, Matosinhos