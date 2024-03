Luta contra a manada — de Barbies e Napoleões

Olá.

Esta semana soubemos que os debates televisivos entre os líderes partidários tiveram menos audiências do que em 2022. É muita eleição em tão pouco tempo, é muito ruído, há uma novela para continuar, há uma série para picar. Esta semana que aqui decretamos que começa é marcada por vários momentos na televisão/streaming. Napoleão, de Ridley Scott, nomeado para três Óscares, chega à Apple TV+. E nos próximos dias chega uma série sobre a estrela porno Rocco Siffredi. Ainda em Outubro os canais TVCine, e a TVCine+ portanto, já tinham estreado Nacho, a série sobre o seu colega Nacho Vidal.

O alegado pénis mumificado de Napoleão (uma frase que se passa uma carreira inteira a preparar para se escrever) fascina uma parte do mundo há séculos. A informação mais actualizada — sempre cheia de reticências sobre se de facto se trata do pénis mumificado do francês, porque a história da sua autópsia é pantanosa —, é de que está em Nova Jérsia em casa da filha do reputado urologista John J. Lattimer, que o comprou num leilão em 1977. Nova Jérsia, casa de Tony Soprano, porque faltava ainda mais um homem nesta conversa que mistura realidade, possibilidade e ficção. Siffredi, Vidal, Napoleão, a quem se juntam Adam Sandler como O Astronauta na Netflix na próxima semana e, não esqueçamos, a nova série de Guy Ritchie com Theo James como um senhor do crime.

Tudo muito macho, ou "muy macho" como se diria no melhor dos espanhóis elogiosos. Há lugar para todos, todas, todes, só que… Não só o rescaldo do final de True Detective: Night Country, muito focada nas mulheres, muito descrente na justiça, urgentemente indígena, foi marcado por um discurso negativo e até sexista por parte do autor da série original, Nic Pizzolatto, como por alguma da sua "caixa de ressonância" online, como vieram uns números para contrariar o estado aparentemente progressista das coisas.

O ano passado parecia "o ano da mulher", outra vez (já foi tantas vezes proclamado em Hollywood que até cansa), com Barbie a dominar, Taylor Swift e o seu filme-concerto The Eras Tour a fazer dinheiro a rodos, e com aparente statu quo paritário. Só que, como o pénis mumificado de Napoleão, é só alegadamente assim.

Na última década, 2023 foi o ano em que menos filmes foram protagonizados por uma mulher, diz o reputado estudo anual da USC Annenberg Inclusion Initiative. A investigadora responsável, Stacy L. Smith, não tem grandes dúvidas: "Nos últimos 14 anos, registámos progressos no sector, pelo que ver esta inversão é tanto perturbador quanto contrasta directamente com toda a conversa sobre 2023 como o ‘ano da mulher’".

Nesta mesma sexta-feira em que se estreia Napoleão, o épico de Ridley Scott com Joaquin Phoenix, na Netflix estreia-se Não Estás Sozinha: A Luta Contra La Manada. Em 2016, uma jovem foi agredida sexualmente por cinco homens ("La Manada") nas festas de San Fermín, em Espanha. É um documentário "produzido em segredo", que dá voz às vítimas desta e outras violências de género, e que visa sobretudo mostrar a importância do primeiro momento-choque de reconhecimento #MeToo em Espanha, e como o movimento mudou a forma como o país lida hoje com a violência sexual.

Isto anda tudo ligado e a percepção é importante. Perceber que é muito interessante saber a história de Nacho e Rocco, de Napoleão e de mais um gangster Guy Ritchie, e que foi muito interessante assistir ao fenómeno Barbie e ao poder dos "swifties" nos cinemas, mas também que Roma e Pavia não se fizeram num dia. E que as histórias que contamos, seja nos jornais seja nos ecrãs, fazem parte dessa construção.

Ah, o documentário sobre Patti Smith também se estreia esta sexta-feira em streaming. E uma nova série HBO com Kate Winslet em que ela interpreta uma autocrata meio descontrolada.

O que anda a ver

Marco Vaza, jornalista de Desporto do PÚBLICO

"A última série que levei até ao fim foi o Mr. & Mrs. Smith (Amazon Prime), que é infinitamente melhor do que o filme, que era só um veículo para o ‘Brangelina’ (o casal formado por Brad Pitt e Angelina Jolie) e nada mais que isso. Vale a pena só pelo Donald Glover e a Maya Erskine, mas é muito mais do que isso. É como se um filme do James Bond fosse escrito pelo Woody Allen. Para além disto, várias coisas que têm episódios novos e a que ainda não voltei, como o Warrior (HBO/Netflix), a melhor série de artes marciais dos últimos tempos, e Calma, Larry (HBO), que nos vai fazer falta quando acabar."

Apple TV+

Sexta-feira, 1 de Março

Napoleão — "Inchadíssimo espectáculo", escreveu o crítico Luís Miguel Oliveira no PÚBLICO sobre o mais recente filme de Ridley Scott. Não estava a ser elogioso. Nomeado para três Óscares (efeitos visuais, direcção de arte, guarda-roupa), é a caminhada de Joaquin Phoenix como o pequeno grande imperador que começa na sua origem e é visto pelos olhos da sua mulher, a inevitável Josefina (Vanessa Kirby). É mais um dos nomeados para os Óscares que está numa plataforma perto de si, para ver até dia 10.

As Aventuras Inventadas de Dick Turpin — Série de comédia (e aventuras, embora totalmente inventadas) de Noel Fielding sobre a sua viagem com um bando de fugitivos ambientada no século XVIII e que tem como antagonista o corrupto e implacável polícia Jonathan Wilde (Hugh Bonneville). Estreia dos dois primeiros episódios, com os restantes a lançar semanalmente. Seis episódios.

Netflix

Sexta-feira, 1 de Março

Não Estás Sozinha: A Luta Contra La Manada — Documentário que foi pré-seleccionada para os Óscares, Não Estás Sozinha: A Luta Contra La Manada aborda o caso que mudou a percepção do que é a violência sexual e a credibilidade da vítima em Espanha, não só pelo ataque de La Manada nas festas de San Fermín, mas também outro dois outros casos do género. Que levaram milhares de mulheres às ruas a garantir "Irmã, eu acredito em ti". Do #MeToo fez-se um #Conta.

Alguém Dê de Comer ao Phil — "Junte a fome de viajar pelo mundo à vontade de comer e acompanhe Phil Rosenthal", sugere a Netflix para promover a sétima temporada sobre um homem a comer em sítios. Bombaim, Washington, Quioto, Islândia, Dubai, Orlando, Taipé e Escócia são os seus destinos.

Fúrias — Série cuja premissa à partida parece paradoxal: Lyna só quer ter uma vida normal mas também vingar a morte do pai. Os oito episódios rapidamente devem abandonar a tal vida normal, porque ela se mete com a rede Fúria, que mantém a paz no submundo criminal de Paris.

O Astronauta — O astronauta Jakub (Adam Sandler) está lá em cima, onde há planícies sem fim e há estrelas, mas percebe que o casamento pode não sobreviver até voltar à Terra. Lenka (Carey Mulligan) espera e desespera e Jakub recebe a ajuda de uma criatura misteriosa dos primórdios, Hanuš (com a voz de Paul Dano). Realizado por Johan Renck e baseado no romance Spaceman of Bohemia, a crítica do PÚBLICO diz que esta "é uma bizarria sedutora, narcoléptica e ingénua, a anos-luz do que se convencionou ser um ‘filme Netflix’.

O Programa: Fraudes, Cultos e Raptos — Já cá faltavam uns burlões ou uns cultos estranhos para retomar o fio à meada do fascínio do espectador pela manipulação e mentira. A natureza humana é, de facto, linda. Quando nos aproximamos da Academia de Ivy Ridge, dedicada a "tratar" adolescentes "problemáticos", vê-se isso muito bem. O tratamento consistia em não poder falar, sorrir ou apanhar ar lá fora, coisa que nem um recluso condenado pelo pior crime está privado de fazer. Abusos físicos e psicológicos, um culto que a série documental expõe pela voz de antigos "alunos". Três episódios.

Quarta-feira, 6 de Março

Full Swing — Segunda temporada da série documental sobre um grupo de golfistas profissionais no Circuito Americano, incluindo os quatro grandes campeonatos: o Torneio Masters, o Campeonato da PGA, o Open dos EUA e o Open.

Supersex —Ei-lo, Rocco Siffredi. A série explora a sua infância, a sua família, as suas relações amorosas durante a carreira, e entrega-as às mãos dos realizadores Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni. Alessandro Borghi é Rocco Siffredi, Jasmine Trinca interpreta Lucia, "uma personagem feminina fictícia que representa uma fusão das mulheres com quem Rocco se relacionou ao longo da sua vida"; Saul Nanni veste a pele do jovem Rocco. Sete episódios.

Quinta-feira, 7 de Março

ARA San Juan: O Submarino Que Desapareceu — Oito episódios sobre o desaparecimento do submarino argentino ARA San Juan a 15 de Novembro de 2017, deixando uma incógnita fatal quanto à tripulação de 44 pessoas.



The Gentlemen: Senhores do Crime: A Série — Eddie Horniman (Theo James) herda a propriedade rural do pai, que faz parte de um império de canábis e têm muitos indivíduos duvidosos interessados em ganhar dinheiro com ele. Não sendo um gângster nato, se calhar toma-lhe o gosto. Comédia, drama e acção são os géneros envolvidos.

HBO Max

Sexta-feira, 1 de Março

Royal Crackers — Segunda temporada da comédia animada da Adult Swim sobre uma família, os Hornsby, que luta pela sua empresa de bolachas de segunda categoria. Criada e protagonizada por Jason Ruiz, conta com as vozes de Andrew Santino, Jessica St. Clair, David Gborie e Maile Flanagan.

Cinema português — Outro pacote de filmes portugueses que a HBO Max exibe agora, composto por Al Berto, Listen, O Fim da Inocência, Perdidos, Tony e Zeus.

Segunda-feira, 4 de Março

The Regime — Eis uma grande estreia da semana, um misto de comédia e negrume sobre o esboroar de um regime autoritário liderado pela perturbada chanceler Elena Vernham (Kate Winslet). Não só é perturbada por ser uma autocrata, mas também porque começa a sentir agorafobia e outros problemas. Apoia-se num soldado meio imprevisível volátil, Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts) e o país vai sofrer com isso. Seis episódios, Stephen Frears, já há planos para as segundas à noite outra vez.

Quarta-feira, 6 de Março

A Revolution on Canvas — Documentário em que Sara Nodjoumi descobre o activismo do pai, a sua relação complexa com a sua mãe, a artista Nahid Hagigat, e como a sua arte incendiária determinou o futuro da sua família.

Disney+

Terça-feira, 5 de Março

Morte e Outros Detalhes — Primeira temporada de uma série passada no meio do glamour da elite global. Imogene Scott (Violett Beane) é a principal suspeita de um homicídio num cruzeiro de luxo no Mediterrâneo. Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), o melhor detective do mundo, é a única esperança de Imogene. Detestam-se.

Quarta-feira, 6 de Março

Extraordinária — Segunda temporada em que os jovens estão a tentar ser melhores adultos. Há poderes sobre-humanos à mistura, mas na verdade são só humanos e têm problemas como terminar relações mas manter-se na mesma casa, investigar os seus poderes e outras questiúnculas.

Rainhas do Reino Animal — Série National Geographic em que o foco está, já se percebeu, nas leoas, nas tigresas e em todas as matriarcas e líderes fêmeas do reino animal, com narração de Angela Bassett. Foi produzida ao longo de quatro anos de produção e dirigida por uma equipa liderada por mulheres de todo o mundo. Sete episódios, dos quais o último celebra as mulheres que dedicam as suas vidas a documentar e a proteger as rainhas animais.

Videoclube Zero em Comportamento

Sexta-feira, 1 de Março

Patti Smith, Poeta do Rock — Filme de Sophie Peyrard e Anne Cutaia sobre a cantautora de Nova Jérsia que deixou tudo para trás e com Rimbaud e uma Polaroid na mochila se tornaria num ícone. Documentário com raras imagens de arquivo.

Filmin

Sexta-feira, 1 de Março

O Misterioso Assassínio em Manhattan — Um clássico e o último filme em que Woody Allen e Diane Keaton contracenaram. Comédia de detectives em que o casal entediado vê a vida mudar por se deixar enrodilhar num assassinato aparente na vizinhança.

Mascarade — Para aluguer, o thriller comédia de Nicolas Bedos sobre um casal de amantes, um gigolô e uma antiga estrela de cinema mas também uma golpista e um agente imobiliário, e a sua mascarada sentimental. Por 2,95 euros.

O Rio do Desejo — Drama de Sergio Machado passado na Amazónia em que três irmãos se apaixonam pela mesma mulher, com base num conto de Milton Hatoum. Disponível por 2,95 euros.

Dias Perfeitos — O sucesso de Wim Wenders que descreve de forma poética o quotidiano de um homem com uma vida modesta em Tóquio. Aluguer por 3,95 euros.

Colecção cinema experimental — Uma série de curtas para celebrar os vários géneros e expressões do mais inovador cinema que se faz por aí. Call of the Cranes, Bang, Parque, Play/Repeat, Touch, Spectrum, Petras, As The Night Whispers, Endurance, Kill the Minotaur, You Are Enough, The Wall, Catboy, The Language, Sean Dorsey Dance: Dreaming Trans and Queer Futures, Tank Fairy, Shared Canvas, Kataklida, Ali, Move Away e Lurralde Hotzak são os títulos em destaque.

Segunda-feira, 3 de Março

Wonka — Uns dias antes da estreia na HBO Max, fica disponível para aluguer o filme menos falado da semana com Timothée Chalamet (o outro é Duna Parte Dois). Prequela de Charlie e a Fábrica de Chocolate, já se sabe o que há a saber sobre este filme. Custa 4,99 euros.

Quarta-feira, 5 de Março

Notas Sobre um Verão — Jovem académica deixa Madrid para passar o Verão a sua terra natal, Gijón, na costa atlântica. Reencontra amigos e antigos namorados de infância, como Pablo, com quem terá uma recaída amorosa que vai atrapalhar todos os seus planos para o futuro — é que Leo espera-a em Madrid.

Power Play: Parte 2 — Segunda parte da série premiada no Festival de Cannes e que conta a história da ascensão ao poder do primeiro-ministro da Noruega em 1981.

Amazon Prime Video

Quinta-feira, 7 de Março

Ricky Stanicky — Três melhores amigos de infância inventam a personagem Ricky Stanicky para se escaparem de problemas que causaram, mas 20 anos depois continuam a usá-lo como álibi.



Até ao Próximo Episódio.