No Correntes d'Escritas, com Helder Macedo e os tradutores

O professor Helder Macedo esteve no festival Correntes d’Escritas a lançar o seu mais recente livro Pretextos, editado pela Editorial Caminho. O escritor, que vive em Londres, como escreve o crítico literário Hugo Pinto Santos, "disseca Portugal e Inglaterra de forma impiedosa e humana."

No Ípsilon, que chegou às bancas nesta sexta-feira, é possível ler uma conversa com o autor do romance Tão Longo Amor Tão Curta a Vida ou do livro de ensaios Camões e Outros Contemporâneos.

"Ainda não aconteceu o 25 de Abril que nós desejamos", considera Helder Macedo nesta conversa com Hugo Pinto Santos. Ler a entrevista aqui.

A autora mexicana Fernanda Melchor venceu o prémio literário Casino da Póvoa, desta edição do festival Correntes d’Escritas, com o romance Temporada de Furacões (ed. Elsinore). No ano passado, a crítica literária Isabel Lucas fez a recensão a esta obra no Ípsilon. Podem lê-la no Leituras.

Uma das novidades desta edição do encontro de escritores de língua portuguesa e de expressão ibérica foi o I Encontro de Tradutores – A Importância da Tradução em Tempos de Indigência. Assisti aos dois dias de mesas redondas e conto-vos nesta reportagem quais os desafios que a profissão enfrenta, o que um grupo de tradutores está a pensar fazer e ainda a história de duas tradutoras, uma em Moçambique e outra na Índia, que no seu trabalho têm também de ser activistas e que criaram pequenas editoras nos seus países.

Considerado um dos melhores livros publicados no ano passado, MANIAC do escritor chileno Benjamín Labatut, esteve na lista do El País e também entre os dez melhores do Washington Post. No Ípsilon, é possível ler uma entrevista ao escritor chileno conduzida por Isabel Lucas.

O crítico literário Mário Santos escreveu sobre O Povo É Imortal, de Grossman.

Confrontado com pais que chegam à consulta de pedopsiquiatria com a noção que quer eles quer os filhos têm de ser perfeitos, Pedro Strecht desmonta a ideia no novo livro Pais Suficientemente Bons. A jornalista Bárbara Wong entrevistou-o.

Em Novo Iluminismo Radical, a filósofa Marina Garcés defende uma atitude crítica como saída para a impotência e o cinismo. Vivemos tempos de "analfabetismo ilustrado": "sabemos tudo, mas não podemos nada." O jornalista Pedro Rios conversou com ela.



No dia 5 de Março, o PÚBLICO faz 34 anos. Como habitualmente, vamos ter um jornal diferente. Neste ano, em que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril de 1974, a nossa directora por um dia será a escritora e jornalista Maria Teresa Horta.

Podem aceder a tudo o que está a ser preparado (a partir daqui) até ao dia de aniversário do PÚBLICO. Além da edição especial, online e em papel, haverá uma conferência que vai acontecer na Culturgest, em Lisboa. A programação da conferência pode ser consultada aqui.

Já nas livrarias

ROMANCE HISTÓRICO

A Fraude

Autoria: Zadie Smith

Tradução: Francisco Agarez

Editora: Dom Quixote

536 págs; 24,90€

Nas livrarias a 27 de Fevereiro

"A primeira incursão de Zadie Smith na ficção histórica é ao mesmo tempo magnificamente moderna e autenticamente antiga... Ao jeito de um estereoscópio vitoriano, Smith encadeia abundantes imagens, personalidades e dramas num único e estonteante retrato tridimensional. A Fraude não engana", escreveu o The Independent sobre esta "obra caleidoscópica" que se passa na Inglaterra da era vitoriana. O romance baseia-se num célebre julgamento criminal do século XIX em que o réu foi acusado de se fazer passar por um nobre, o caso Tichborne, que na época despertou emoções apaixonadas em torno da relação entre classe e identidade. Foi considerado um dos melhores romances de 2023 pelos jornais The New York Times, The Independent e The Guardian e pela revista The Economist: "A escravatura, o populismo e o papel da mulher num livro frequentemente divertido





FICÇÃO

Roteiros Provinciais

Autoria: João Paulo Borges Coelho

Editora: Editorial Caminho

360 págs., 17,90€

Já nas livrarias

9 Alexander Road, Figuras de papel, Cenas da vida na aldeia e Viagem para as estrelas são os títulos das quatro novelas incluídas neste livro do escritor e historiador moçambicano que publicou em 2021 o premiado romance Museu da Revolução. Na badana do livro é-nos explicado que a primeira destas histórias "busca as linhas de continuidade que, ao longo da fronteira, cosem dois países e três épocas distintas". A segunda novela "mostra como nas guerras tudo vale, e que por detrás das acções dos dois lados escondem-se sempre mil e um enredos e complexidades". A terceira "mede a enorme distância que nos separa do mundo rural , as incompreensões que ela gera, e pergunta-se se o correr do tempo a faz crescer". E a última novela "trata também de uma distância, mas uma distância vertical, aquela que vai do nosso chão até às estrelas e ao vazio".



No Leituras podem consultar as novidades que têm chegado às livrarias nas últimas semanas: na secção dedicada às saídas de livros.

No próximo Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e da revista brasileira Quatro Cinco Um, vamos discutir o livro de crónicas HOMEM-OBJETO E OUTRAS COISAS SOBRE SER MULHER, da escritora brasileira Tati Bernardi e cronista da Folha de S. Paulo. O livro está publicado no Brasil pela Companhia das Letras e em Portugal pela Tinta-da-china.

O Encontro de Leituras acontece na terça-feira 12 de Março, às 19 h no Brasil e às 22h em Portugal, no Zoom, como habitualmente, numa sessão aberta a todos os que queiram participar. Saibam mais através do email encontrodeleituras@publico.pt.

AVISO IMPORTANTE: Como a Tati Bernardi tem de ir dar uma aula a seguir, a sessão vai ter de durar só uma hora e terminar às 20h do Brasil, 23h em Portugal.

