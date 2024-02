Quando o medo esconde a verdade

O medo influencia, fortemente, os pensamentos e comportamentos individuais. Perante certas causas e riscos possíveis associados, o medo pode até assumir a forma de uma síndrome colectiva. Tivemos exemplos recentes disto na pandemia e na maioria absoluta do PS em 2022. É um facto que, quer nos debates da pré-campanha eleitoral, quer nas acções da campanha em curso, poucas têm sido as afirmações ou promessas feitas, seja por que candidato for, que não tenham como destino fatal ser rebatidas pelos restantes candidatos. Ao positivismo do "sim" nos programas contrapõe-se a resposta do "não" por parte dos adversários, em todas as acções públicas. A maior visibilidade dos candidatos decorre das afirmações que fazem apelando ao medo, procurando desse modo retirar votos aos adversários, mais do que consegui-los para si próprios. O problema disto? Sendo uma prática comum a todos, cria uma cacofonia que contribui para confundir os eleitores. O resultado disto? Sendo a memória curta, ajuda a criar boas condições para que as promessas entretanto feitas possam vir a ser alteradas, ou até esquecidas. O porquê disto? Uma parte importante das propostas constantes dos programas estão carregadas de demagogia, seja por pura impossibilidade, seja por falta de vontade real de as praticar. Em suma, sendo a campanha gerida pela negativa, o medo esconde a verdade.

Albano Augusto Rosa, Amadora

A culpa é do Governo?

Em 2019, estava o mundo inteiro, em geral, e a Europa, em particular, longe de imaginar o quadro negro que se ia abater sobre os países e os cidadãos. Foram dois anos de uma pandemia que tudo dizimou, vidas, bens, a organização da sociedade em geral, etc. Seguiram-se mais dois anos em que a guerra voltou à Europa, desestabilizando as cadeias de abastecimento construídas e operacionais desde há quase 80 anos, provocando aumentos brutais no custo dos bens, nomeadamente na energia e bens de primeira necessidade, subida enorme nos juros que lançaram o caos na habitação, principalmente num país, como Portugal, onde a grande maioria dos cidadãos tem casa própria adquirida com recurso a crédito bancário.

A habitação, a saúde e a educação foram e continuam a ser as principais vítimas da pandemia e da guerra e continuarão a ser por muitos anos, em Portugal e no resto do mundo. Como seria de esperar, a oposição, principalmente a de direita, apoiada por meios de comunicação com projecto político, foi construindo uma narrativa que conseguiu fazer passar junto de grande parte da sociedade portuguesa, baseada no slogan repetido até à exaustão "a culpa disto tudo é do Governo".

Que o PS se tenha deixado amarrar por esta narrativa, a ponto de o candidato a primeiro-ministro se apresentar a fazer campanha praticamente sozinho, porque as elites do PS se escondem, parecendo eles próprios acreditar na narrativa construída, é verdadeiramente impressionante. Só por isto, quem merece perder é o PS, não o Pedro Nuno Santos.

J. Sequeira, Lisboa

Luís Montenegro e a tinta verde

É inadmissível o que aconteceu a Montenegro e, por isso, tem de haver responsabilidades. Estes “meninos, jovens” há algum tempo que andam a despejar tinta em vários sítios. À boleia das causas ambientais, fazem o que muito bem entendem. Não sei se já foram responsabilizados por alguns dos seus actos. Isto pode ser um ataque à democracia, como alguns dizem (políticos). E é um ataque a uma pessoa, como outros que fizeram a edifícios, etc. O direito de liberdade, de contestar, protestar não pode permitir que se faça tudo o que queremos – por estarmos em democracia não pode valer tudo. Fui jovem e fui professor, por isso penso conhecer mais ou menos bem os jovens. Estas atitudes não são desculpáveis, justificando-as com irreverência, com juventude, com rebeldia, como algumas pessoas agora estão a fazer. Eles sabem o que fazem. Têm de ser responsabilizados e indemnizar as pessoas, as instituições, pelos estragos que têm feito. (…)

Porfírio Gomes Cardoso, Lagos

PÚBLICO Errou

Na notícia publicada ontem sobre a primeira gala Michelin em Portugal, lia-se em título que há duas novas estrelas para restaurantes no país, o que está errado, e é desmentido pelo próprio texto. O título correcto seria “Primeira gala Michelin em Portugal com mais olhos do que barriga, mas há um novo duas estrelas”.