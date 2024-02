Passos Coelho e o Chega

Passos Coelho tem obrigação, depois do que disse anteontem em Faro, de responder a André Ventura dizendo se vai ou não defender a ligação da AD ao Chega ou até se virá ou não a ligar-se directamente ao Chega. Passos tem essa obrigação perante o eleitorado. Passos tem de dizer, de uma forma clara e não ambígua, se quer ou não que a AD se ligue ao Chega para formar governo, uma vez que há indícios de que Passos terá pressionado Luís Montenegro nesse sentido. Passos e o PSD têm urgentemente de ser claros relativamente à sua posição pós-10 de Março, pois o Chega não é um partido que defenda a democracia e os ideais democráticos. Passos deve uma explicação ao país. Espero sinceramente e a bem da verdade, da clareza e da transparência própria de pessoas intelectualmente honestas, que o faça tão rápido quanto possível. Se assim não acontecer, Passos estará deliberada e conscientemente a contribuir para a desinformação total. Aguardemos, pois.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Passos na campanha eleitoral

O surgimento de Pedro Passos Coelho na campanha eleitoral do PSD — ainda que comedida — que se está a desenrolar não é benéfica para o PSD. Recorde-se que Passos governou num período difícil da conjuntura socioeconómica do país e tomou medidas que penalizaram os portugueses. É certo que a troika exigiu políticas diferentes para que o país não entrasse ainda mais em recessão, mas Passos foi longe de mais nas medidas que tomou para relançar a economia, prejudicando os trabalhadores que laboravam nas diversas áreas e sectores de actividade. Particularmente aos jovens, não lhes deu esperança nenhuma e aconselhou-os a emigrarem (este Governo de gestão de António Costa que está em fim de vida também pouco ou nada fez para inverter a situação). O Governo que surgir depois das eleições, em Março, vai ter de solucionar graves problemas que penalizam os cidadãos. E não me parece que possamos ter alguma esperança de ver esses problemas resolvidos. Os políticos democráticos prometem muito, mas pouco fazem. Desde sempre. No fundo, o que lhes interessa é serem eleitos para os cargos que ambicionam para si, para os seus e para os correligionários. Lembrando o “politicão” que era Almeida Santos e a frase que, dizem, lhe ficou colada, (cito): “Aos amigos, tudo; aos inimigos, nada. Aos restantes, aplica-se a lei.” E assim estamos (e estaremos) neste doce e ledo engano.

António Cândido Miguéis, Vila Real

O “amigo Passos Coelho”

O “amigo Passos Coelho”, assim qualificado por André Ventura, ao aparecer em cena na campanha, é um presente envenenado para a AD, como seria o caso de Sócrates aparecer na campanha do PS. Para os de boa memória, Passos Coelho antes e depois de ser eleito comprometeu-se a cumprir as medidas do memorando de ajuda externa dizendo que iria “surpreender ao ir mais longe” do que as metas acordadas pelas entidades internacionais. E foi isso que fez, nomeadamente face ao crescente desemprego, dizendo que “estar desempregado pode ser uma oportunidade”, no desastroso cumprimento do programa de privatizações, no “enorme aumento de impostos”, no corte de pensões e subsídios, ou na tentativa falhada, face à enorme contestação popular, de aumentar as contribuições dos trabalhadores para a Segurança Social e diminuí-las para as entidades patronais. Tudo isto na ilusão de que o “empobrecimento” constituiria um choque regenerador de desenvolvimento.

Carlos Caldas, Lisboa

Um Coelho na cartola

Antes da inesperada queda do Governo, Montenegro enfrentava internamente críticas e murmúrios de gente que suspirava por Passos Coelho. Agora, face às sondagens, um novo dilema: se a AD vencesse sem maioria absoluta, e perante as juras de Montenegro de não fazer governo com o Chega, o PSD podia ficar encravado; e a isto se juntou o novo tabu: se poderia juntar-se ao Chega para derrubar um Governo minoritário do PS.

Era preciso um número de ilusionismo: tirar o Coelho da cartola. Afinal este, recentemente, já tinha publicamente manifestado a mesma complacência com que ouvia Ventura nos tempos em que este atacava os ciganos e pedia castração química para os pedófilos. Passos aparece assim como um velho pneu sobressalente que pode, por substituição de Montenegro, levar o PSD ao poder, mesmo vendendo a alma ao diabo; afinal, os princípios da sua social-democracia só servem se permitirem atingir os fins, mesmo enganando o eleitorado.

José Cavalheiro, Matosinhos

Eleições

Estamos a comemorar meio século da revolução que nos permitiu usufruir da liberdade de expressão e o direito de voto. Contudo, vamos para novas eleições e temos assistido a debates políticos pouco esclarecedores, que não dignificam os valores da democracia vigente.

Diamantino Reis, Portimão