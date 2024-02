O Museu do Chiado não é o Museu Nacional de Arte Contemporânea

É um dever absoluto de um museu do Estado para com os cidadãos, nacionais e estrangeiros, tornar públicos os seus acervos já caucionados pela História.

Em 1994 Lisboa foi a Capital Europeia da Cultura e um dos acontecimentos centrais foi a reabertura do Museu Nacional de Arte Contemporânea que, por força do Decreto-Lei nº 112/94 de 2 de Maio, passou a chamar-se Museu do Chiado.

Quando, em 1994, o museu abriu ao público, expunha-se uma selecção das mais representativas obras desta importante colecção do Estado, fundamental para o conhecimento da Arte Moderna em Portugal de 1850 até cerca de 1970.

Mas expunha-se também, na estreita escada de saída do museu, pelo bar, uma exposição de objectos de Patrícia Garrido, presença da arte contemporânea e de vontades que geraram o estatuto equívoco em que o Museu do Chiado existe hoje.

Por superior decisão política, determinou-se que a sede da arte contemporânea fosse a Fundação de Serralves, por isso para aí transitaram as colecções de Arte Moderna da Secretaria de Estado da Cultura, em 1990.

Contudo, e apesar do decreto-lei de 1994, o nome Museu Nacional de Arte Contemporânea voltou a ser utilizado sistematicamente, secundarizando o de Museu do Chiado.

Insistir na colecção e programação da arte contemporânea no Museu do Chiado é um absurdo e quando o ministro da Cultura anunciou, em 2023, um novo Museu de Arte Contemporânea no Centro Cultural de Belém, tive a ilusão de que este equívoco se iria desfazer, libertando os espaços e a programação do Museu do Chiado para as suas colecções históricas, transitando o seu acervo de arte contemporânea para o CCB, juntando-se às colecções Berardo e Elipse, deste modo, potenciando o lugar da arte contemporânea em Lisboa num museu que, preparando-se então uma nova legislação dos Museus do Estado, parece não ter sido sequer contemplado.

De facto, o Museu do Chiado existe hoje como uma galeria de exposições temporárias: leituras temáticas de algumas obras da colecção histórica; boas exposições que actualizam o conhecimento de autores e períodos modernos; numerosos eventos de arte contemporânea ocupando grandes áreas do Museu e impedindo que as obras da colecção sejam expostas, ocultas nas reservas, espaços técnicos não acessíveis ao público.

Na sua coluna no PÚBLICO, a 14/2/2024, Maria João Marques designou o museu como "fantasma", palavra que me parece justa para o actual Museu do Chiado, porque nunca é revelado o seu corpo íntegro e essencial, a fundamental colecção de Arte Moderna do Estado.

É um dever absoluto de um museu do Estado para com os cidadãos, nacionais e estrangeiros, tornar públicos os seus acervos já caucionados pela História, acção que deve ser cumprida com rigor, sejam quais forem as preferências e idiossincrasias de quem por lá trabalha.