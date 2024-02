Serviço Nacional de Saúde

Não posso ouvir falar do Serviço Nacional de Saúde sem lembrar tudo o que se fez após o 25 de Abril. Tive o privilégio de ser dos primeiros médicos que iniciaram o SNS. Fomos colocados no interior do país onde não havia médicos e contactámos, directamente, com as maiores carências possíveis em termos de saúde. Populações que se levantavam às 4 de madrugada e vinham pelos montes a pé para a consulta. Situações clínicas crónicas como nunca mais vi na minha prática clínica. Nós, entusiasmados, íamos suprindo as inúmeras falhas dos serviços, muitas vezes com material comprado à nossa custa. Depois, vi crescer os serviços hospitalares com carreiras médicas estruturadas e rigorosas e colaborei nos primeiros transportes do INEM e nas primeiras Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais e também no início do Planeamento Familiar.

Tivemos o apoio de grandes médicos de muitos partidos, desde o PSD de Albino Aroso até ao PS de António Arnaut, passando por outros partidos de esquerda menores. Foram tempos heróicos, de grande dedicação e entusiasmo, e sentíamos que estávamos a construir um país novo. Felizmente muito do que se iniciou mantém-se e só falta o entusiasmo dos mais novos que já não sonham, porque tudo lhes foi dado de bandeja. Hoje, sofro com a degradação de alguns serviços e com a ganância dos meus colegas que apenas procuram a melhor remuneração com o menor trabalho. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mas nem eles sonham como foi enriquecedora a nossa experiência nesses tempos!

José Carlos Palha, Gaia

Partidos e política de habitação

Muitas propostas têm sido apresentadas para resolver o problema de falta de habitação a preços condignos. Quer à esquerda quer à direita, não aparece nada que nos inspire confiança. Cada vez se torna mais evidente que a camada política actual desconhece que esta questão também era evidente quando nasceram, mas tiveram a sorte de os políticos que então surgiram terem tido uma capacidade superior para colmatar muitas das faltas decorrentes. As rendas também eram altas, os juros bancários atingiram 30% (trinta), os custos de construção altíssimos, etc., etc.

Sou portuense mas vou lembrar os mais velhos e informar os mais novos do que aconteceu nas décadas de 80 e 90 no concelho de Matosinhos. Era o concelho com maior rácio de bairros pobres, barracas e ilhas (conjunto de casas com um único acesso) no país. Havia necessidade de milhares de habitações e a câmara encetou uma campanha de incitamento à criação de cooperativas de habitação, cedendo terrenos a preços simbólicos e outros apoios necessários. Nasceram centenas de cooperativas que em poucos anos construíram milhares de habitações a preços controlados. Por sua vez, a câmara iniciou a construção de bairros sociais dispersos pelo concelho, atingindo áreas mais periféricas e podendo no final da década de 90 considerar extintas as barracas e ilhas. Hoje, os problemas de Matosinhos são iguais aos do resto do país, mas se este tipo de construção através de cooperativas se expandisse por todos os concelhos certamente que o problema de habitação deixaria de depender tanto de senhorios, repartindo-se pelos inquilinos e as entidades locais e governamentais. Até hoje ainda não ouvi falar em cooperativas de habitação. Porquê?

Rui Pereira, Porto

Em que vamos votar?

Mais que nunca, nestas eleições vamos votar no próximo primeiro-ministro. Qualquer voto nas forças de esquerda será para a eleição de Pedro Nuno Santos. Pelo contrário, um voto na AD ou na IL será um voto para Luís Montenegro. Restam os votos no Chega, que servirão para tornar Portugal num caos. Como resultado, a nossa escolha será por um primeiro-ministro e aqui está a grande dificuldade, sendo que as propostas eleitorais pouco efeito terão. Portugal está demasiadamente dependente dos factores europeus e mundiais, nomeadamente pela terrível hipótese de Trump ganhar as eleições. O peso da diplomacia no próximo governo terá uma importância vital e qualquer um destes candidatos é muito pouco experiente neste campo. Outro ponto muito importante é o de saber qual deles terá maior capacidade de conseguir personalidades civis de valor e mérito reconhecido para a composição do governo sem estar completamente amarrado à filiação partidária. A meu ver, estes seriam os pontos mais importantes a ver debatidos, pois deles dependem o SNS, a justiça, a educação, a política externa, as forças de segurança. Estará aqui a grande quantidade de indecisos?

António Barbosa, Porto

O uso e o não uso da língua

O idioma português serve de língua de comunicação e de cultura em quatro continentes (PÚBLICO de 25 de Fevereiro). Sem deixar de reconhecer as especificidades locais, convém manter esse elo cultural entre nações e povos. A diversidade apenas enriquece o idioma e a todas as pessoas. Para além das divergências, a convivência.

Pedro Paulo Abreu Funari, Campinas (Brasil)