Conhecimento militar obtido na guerra em Gaza vai ajudar economia israelita, diz ministro

A guerra que Israel está a levar a cabo em Gaza vai ajudar a economia israelita a recuperar no pós-conflito, em parte porque a sua nova experiência de guerra vai impulsionar as vendas de tecnologia militar, disse o ministro da Economia do país nesta terça-feira.

Em declarações aos jornalistas à margem da conferência ministerial da Organização Mundial do Comércio, em Abu Dhabi, o ministro da Economia e Indústria de Israel, Nir Barkat, afirmou que o impacto interno da guerra no Estado hebraico “não é nada que Israel não possa suportar no médio e longo prazo”.

O ministro estimou o custo total em 150-200 mil milhões de shekels, ou seja, cerca de 46 mil milhões de euros, independentemente da duração da guerra.

“Devemos ter sempre em conta que, nas guerras que Israel teve, registámos uma queda na economia, mas imediatamente a seguir tivemos um enorme aumento da inovação. E o conhecimento e a experiência que Israel está a acumular neste momento é inigualável”, disse Barkat, que é membro do Likud, o partido de Benjamin Netanyahu, e é visto como um potencial sucessor do actual primeiro-ministro.

A ofensiva israelita em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel de 7 de Outubro, matou cerca de 30.000 pessoas no território, segundo as autoridades palestinianas. Cerca de 1.200 pessoas morreram nos ataques do Hamas contra Israel, de acordo com os registos israelitas, e 253 pessoas foram feitas reféns, das quais 134 continuam em Gaza.

Barkat afirmou que durante os quatro dias do encontro da OMC Israel manteve uma série de reuniões sobre o que chamou a “vantagem competitiva” de Israel, referindo-se à sua economia de alta tecnologia e ao número considerável de empresários em vários sectores.

Um desses sectores é o da segurança interna.

“Especialmente depois desta guerra, penso que vamos provavelmente liderar muitas, muitas iniciativas sobre como será a guerra da próxima geração”, disse Barkat.

Questionado sobre se os interessados incluíam países árabes, cujas relações com Israel têm sido tensas devido à guerra de mais de quatro meses de Israel contra o grupo islamista Hamas, Barkat respondeu que havia um grande interesse de todo o mundo.

“Quem se considerar ameaçado pelo regime do Irão recorre a nós para compreender melhor o que aprendemos e quais são as soluções, os desafios de segurança. E nós estamos muito à frente de toda a gente.”