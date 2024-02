​‘Maior evidência para maior eficiência’ é um excelente mote, uma vez que um dos desafios centrais para a sustentabilidade dos sistemas de saúde é o aumento da eficiência na prestação dos cuidados e no tratamento dos doentes.

‘Maior evidência para maior eficiência’ é um excelente mote, uma vez que um dos desafios centrais para a sustentabilidade dos sistemas de saúde é o aumento da eficiência na prestação dos cuidados e no tratamento dos doentes.

Uma evidência mais robusta permite uma melhor terapêutica e uma maior certeza no diagnóstico – e este é o primeiro ganho de todos e para todos – e proporciona também uma maior eficiência na prestação dos cuidados de saúde.

No século XXI é cada vez menos admissível que possa haver algum tipo de resposta terapêutica, sem uma evidência comprovada sobre o resultado das mesmas nos doentes e seria um inaceitável desperdício se não colocássemos o potencial tecnológico e a investigação aberta ao serviço dos cidadãos.

Por outro lado, mais evidência é também um factor absolutamente essencial para a sustentabilidade dos sistemas de saúde porque foca os agentes nas actividades que sejam mais eficientes e incentiva a que a contratualização, aos mais diversos níveis, olhe definitivamente para ‘o doente no centro do sistema’, considerando as estruturas e os processos como instrumentais.

Para termos evidência é preciso ter dados. Neste aspecto, será essencial ter acesso a informação mais robusta, completa e sistemática. Portugal tem neste momento acesso a verbas europeias do PRR, e sabemos que houve dotação inicial de 1383 milhões de euros aplicados à saúde, mais especificamente ao Serviço Nacional de Saúde e serviços regionais, e que, deste valor, 300 milhões de euros são dedicados à digitalização na saúde. Esta é uma oportunidade única de investir mais na capacitação do digital, no reforço dos registos e na interoperabilidade, quer em termos de investigação como em termos de aplicação na prestação de cuidados de saúde.

Costumo citar Michael Porter, um reconhecidíssimo homem da economia, mas que dedicou as últimas décadas também à economia da saúde, que afirma que a “missão da saúde é gerar valor”. Tal significa que só conseguimos gerar verdadeiramente valor se estivermos a trabalhar naquilo que importa para o cidadão/doente e que lhe permitirá ter mais ganhos na sua saúde.

Enquanto Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) gostava de deixar desde já nota de que somos um dos fundadores do Instituto da Saúde Baseada na Evidência, ou seja, nós convictamente entendemos que a saúde baseada na evidência é uma questão estratégica e deve ser uma prioridade na política de saúde. É muito importante que exista esta ligação à academia, aos hospitais e aos profissionais de saúde, sem esquecer as associações de doentes.

Em 2022 a APHP promoveu a primeira edição dos prémios europeus da hospitalização privada e uma das categorias que quisemos destacar e premiar foi exactamente o The Most Advanced Hospital em termos de Value Based Healthcare.

Saúdo de forma entusiástica este evento “Maior evidência para maior eficiência” porque juntar players do sector é sempre estimulante e prospectivo. Termos disponibilidade para partilhar as nossas ideias, as nossas iniciativas, o que é que estamos a fazer em prol do Value Based Healthcare e da promoção da Real World Evidence, permite gerar conhecimento, ganhar sinergias e acelerar processos. Por fim, também é de realçar que estes eventos são importantes para a promoção da literacia e para a criação de modelos de governação de valor em saúde.