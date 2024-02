O (des)respeito pelo eleitorado

Os políticos estão a desrespeitar claramente os eleitores. Os eleitores têm o direito de ver esclarecidas todas as dúvidas antes de decidirem definitivamente o sentido do seu voto. Senão vejamos:

Como se vai sentir o eleitorado do PS que deseja que este governe sozinho e depois assiste ao nascimento da “geringonça” 2.0? Traído.

Como se vai sentir o eleitorado do PCP que não deseja alianças, perante o aparecimento doutra “geringonça”? Traído.

Como se vai sentir o eleitorado do BE que não quer acordos e vê um arranjo ao PS? Traído.

Como se vai sentir o eleitorado da AD, se Montenegro perder as eleições, se se demitir e o PSD, com novo líder, se aliar ao Chega? Traído.

E já alguém neste país se deu ao trabalho de perguntar aos eleitores do Chega se querem que este partido se alie com o PSD? Alguns, surpreendentemente, podem não o desejar.

E quanto ao PAN, como se vão sentir os eleitores que desejam que este partido se promova através de acordos com a direita, mas Inês de Sousa Real afinal seguiu pela esquerda? Traídos.

Ou o inverso: votam no PAN confiantes de que o partido ascende com acordos à esquerda, mas Sousa Real prefere alinhamentos pela direita? Traídos.

É necessário respeitar o voto dos eleitores, caros políticos. Caso contrário, haverá penalizações nos próximos actos eleitorais.

Emanuel de Sousa e Castro, Mirandela

Os ucranianos são verdadeiros heróis

Fez sábado dois anos que a Rússia invadiu a Ucrânia sem qualquer razão a não ser a irracionalidade de Putin. Passaram dois anos e os apoios dados à Ucrânia foram tão dispersos ao longo do tempo que só um espírito de entreajuda tão forte como o que os ucranianos possuem possibilitou que tenham resistido e continuem a resistir a essa invasão, apesar da falta de armas que têm desde Dezembro passado por falta de apoio dos Estados Unidos.

O comportamento dos ucranianos é uma lição para todos nós. Kiev não pode cair. A Ucrânia não pode cair, pois, se isso acontecer, todos os países europeus serão cúmplices dessa terrível desgraça e, a partir desse dia, a Europa ficará completamente desprotegida face à Rússia e a Putin.

A Ucrânia não pode cair, repito, pois, neste momento, representa, sem qualquer dúvida, a luta entre a ditadura de Putin e a liberdade da Ucrânia e da Europa. Apoiemos a Ucrânia, rapidamente e em força pois, se assim não for, talvez a ajuda de nada sirva. Viva a Ucrânia. Viva a liberdade.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

A “lei Cristas” e a avó da Mariana

Li o artigo de Carmo Afonso, agora no papel de bombeira de serviço de Mariana Mortágua. Diz Carmo Afonso que assistiu a todas as situações de pessoas idosas que receberam cartas do senhorio e às quais tinham de responder num prazo de 30 dias sob pena de aumento unilateral da renda.

Concede, contudo, Carmo Afonso que “a verdade é que até hoje nunca se apurou quantos idosos ficaram sem casa nestas circunstâncias”, o que, sendo uma bandeira do BE e PCP, é estranho que passados oito anos de governo à esquerda nunca se tenham preocupado em traduzir em números esse “terrível” efeito da “lei Cristas”.

Concede, igualmente Carmo Afonso que, como efeito da “lei Cristas”, essa lei teve o grande mérito de, finalmente e após décadas de contínua degradação dos centros histórico das cidades, principalmente de Lisboa e Porto, a reabilitação foi positiva. É um facto indesmentível que deu nova vida a estes espaços, tendo constituído a principal mola do enorme desenvolvimento turístico do país que, paradoxalmente, foi o principal sucesso económico, criador de emprego e, no fundo, a salvação dos governos da “geringonça” e do PS desde 2015.

Só por isso, o BE e a esquerda em geral deveriam morder a língua de cada vez que diabolizam a “lei Cristas”

Armando Carvalho

MPI e lei eleitoral

Na passada quinta-feira, 15 de Fevereiro, o PÚBLICO trazia um texto com o título "O Movimento pelo Interior renasce e desafia os partidos políticos", assinado por um conjunto de personalidades das mais diversas áreas e especialidades, com Silva Peneda a dar a cara pelo grupo.

Subscrevo na totalidade as preocupações destas pessoas e só lamento que um dos maiores, senão o maior problema com que o país se confronta, não faça parte, em plena campanha eleitoral, da agenda dos políticos e muito menos dos jornalistas que lhes colocam as questões. Como seria Portugal se não se desse ao luxo de desperdiçar três quartos do território? Parece-me, no entanto, haver aqui uma importante omissão por parte do MPI, ao não exigir a alteração da lei eleitoral.

Verdadeiramente, o poder de decisão está no Parlamento. São os deputados que aprovam os orçamentos e tomam decisões sobre para onde vão os investimentos. Com o despovoamento acelerado e concentração das pessoas no litoral, os territórios do interior já não são, praticamente, representados no Parlamento. Não têm poder de decisão, nem sequer têm poder para influenciar quem decide. E sem poder, não há o investimento necessário de que o interior precisa. A actual lei eleitoral, "uma pessoa, um voto", já vem do tempo em que as pessoas estavam distribuídas por todo o território e apresenta-se hoje completamente desadequada à actual distribuição populacional.

J. Sequeira, Lisboa