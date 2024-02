Presidente da Câmara de Pinhel vai a julgamento por oito crimes de peculato

Juiz indignado com MP questiona se presidente não pode comer marisco. Rui Ventura vai responder por pagar Netflix com cartão da autarquia e usar carro oficial para ir ao médico e a jogos do Benfica.

O juiz de instrução, João Francisco Teixeira, decidiu pronunciar para julgamento Rui Ventura, presidente da Câmara de Pinhel, distrito da Guarda, por oito crimes de peculato e não pelos 31 de que vinha acusado.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), entre 2018 e 2020, o presidente da Câmara de Pinhel (eleito pelo PPD-PSD) terá usado o cartão de crédito da autarquia para pagar refeições, onde se incluíam mariscadas, hotéis, electrodomésticos e outros aparelhos, e até a assinatura do serviço de streaming Netflix lá de casa. Além disso, terá também utilizado o carro da autarquia, um BMW, para ir ao médico, a reuniões do PSD e a jogos do Benfica.

De toda a matéria apresentada na acusação, o juiz de instrução apenas considerou como provados os factos relacionados com o uso do cartão para pagar a Netflix, duas mensalidades de 8,16 euros, e o uso do carro para fins pessoais, nomeadamente para ir ao médico a Lisboa, a dois jogos do Benfica e a uma reunião do conselho nacional do PSD.

Na decisão instrutória, o juiz de instrução não poupou críticas ao MP, nem a uma inspectora da Policia Judiciária (PJ), sublinhando que a acusação em alguns factos era vaga, inócua e que até evidenciava preconceito.

O magistrado começou precisamente pela questão das refeições, sublinhando que “a forma como os factos ali descritos se encontram enunciados, evidencia desde logo um preconceito que, salvo devido respeito, não devia orientar o critério valorativo do Ministério Público, sendo irrelevantes para formular qualquer juízo de culpabilidade do arguido e para o preenchimento dos elementos típicos deste crime, como é o exemplo da referência ao facto de determinada despesa em restauração dizer respeito a uma refeição que incluiu marisco”.

“Mas pergunta-se: não pode o presidente de câmara, numa refeição tomada durante o exercício de funções, comer marisco? Terá de se contentar com uma refeição mais espartana ou existe algum menu específico para presidentes de câmara?", ironiza o magistrado. "Mais uma vez e perdoe-se-nos a caricatura que tentamos fazer relativamente a tal observação constante da acusação, mas, para além de inócua aquela referência, a mesma é reveladora de um determinado preconceito que parece ter orientado a valoração da prova por parte do Ministério Público”, escreveu ainda o juiz.

Para o magistrado, o MP, em algumas das alegações, como as relacionadas com despesas de refeições, hotéis, e aquisições de serviços e outros bens, limitou-se a “atirar” para a acusação “um conjunto de observações sem que proceda a uma clara descrição de como, quando e onde é que as mesmas tiveram lugar”. Sublinha o juiz que algumas das conclusões do MP são “reflexo do preconceito" e decorrem da "incapacidade de efectuar um juízo valorativo que se mostre ausente daquilo que são as percepções comuns a boa parte da nossa sociedade”.

No relatório da PJ que suportou a decisão do ME, lê-se que “Rui Ventura utilizou a viatura e o cartão de crédito em investigação, que lhe foram atribuídos e lhe estão acessíveis em razão das suas funções enquanto presidente da câmara, de forma abusiva, para proveito próprio, sem que especiais razões de interesse público o justificassem (…)”.

O juiz de instrução também não gostou. "Salvo devido respeito, confunde-se naquele comentário vertido no relatório da PJ (o qual suportou a decisão do Ministério Público em deduzir a acusação) a necessidade de determinados gastos e condutas por parte dos titulares de cargos públicos, com a sua eventual subsunção dos mesmos a uma conduta necessariamente criminosa”, sublinha João Francisco Teixeira, para, em tom de censura, acrescentar que, “juízos de natureza política/administrativa devem ficar reservados para os locais próprios, devendo em geral a justiça, e em concreto os seus operadores, fazer um esforço para cindir aquelas duas realidades e ater-se àquilo que efectivamente tem relevância criminal”.