Tempo é dinheiro

Os debates entre os candidatos às eleições legislativas e os respectivos comentários foram um espelho do estado a que chegámos. Assistimos a uma sucessão de programas televisivos encarados como se se tratasse de mero entretenimento, espartilhados por espaços comerciais. Aquilo que os "bonecos" pudessem dizer foi sempre acessório e utilizado apenas para alimentar os inacreditáveis espaços de comentário que se lhes seguiam. Os "comentadores" avaliavam as prestações dos candidatos como se fossem mestres-escola vigiando o conhecimento, a postura e a atitude de alguns fedelhos. Veio-me à memória a ideia pré-histórica de que se vendem candidatos como se fossem sabonetes. Nos dias que correm, os candidatos ajudam é a vender sabonetes. Desde que nos transformámos em consumidores, deixando de ser cidadãos, que a publicidade se tornou uma espécie de inteligência artificial de mercearia. Acéfala e indiferente aos destinos da comunidade e do ser humano, como é de esperar de uma IA, a publicidade transforma tudo em negócio e determina o foco e a duração dos tempos de atenção e concentração a que temos direito. O que importa eleger A, B ou C? Desde que o tempo continue a ser dinheiro estará tudo bem.

Rui Silvares, Cova da Piedade

Em nome dos debates úteis

Terminada a maratona dos debates frente a frente, terão eles servido para alguma coisa? Deverão ser repetidos no futuro? Se nestas eleições entrassem mais dois partidos novos para a AR, mantendo-se todos os oito restantes, nas próximas eleições haveria 45 (!) debates, um absurdo. Há cinco grupos de actores interessados nos debates, cada um deles com um objectivo específico distinto, respectivamente, eleitores já decididos, eleitores ainda indecisos, televisões, comentadores e candidatos. O único objectivo dos debates que é útil ao processo eleitoral é o de ajudar a decidir os ainda indecisos. Com muito poucas excepções, os indecisos hesitam apenas entre duas opções. As diferenças ideológicas e programáticas entre os candidatos devem ser tidas em conta, de modo a reduzir a quantidade de debates, limitando-os apenas aos que são úteis. Os moderadores devem fazer perguntas, sobretudo sobre as diferenças existentes entre as propostas. A atribuição de notas pelos comentadores não contribui para o objectivo dos debates e pode até contribuir para o falsear. Em vez disso, um painel de indecisos deve ser contactado telefonicamente, antes e depois dos debates, determinando até que ponto o efeito pretendido da ajuda funcionou. Os debates agora ocorridos pouco valeram, mas, no futuro, com o foco assestado nos debates úteis, todos os actores ganharão.

Albano Augusto Rosa, Amadora

Massacre dos inocentes

Está a desenrolar-se perante os nossos olhos um dos maiores infanticídios de que há memória na história da humanidade. Ainda hoje, mais de 2000 anos depois da ocorrência dos factos, continuamos a ouvir falar, graças à Bíblia, de um massacre de crianças, eventualmente perpetrado pelo rei Herodes, no mesmo local onde hoje ocorre outro: a Palestina. Não deixa de ser intrigante que do massacre em curso quase não se fale e pouco se escreva entre nós, portugueses e ocidentais.

Defendemos os direitos fundamentais das crianças, como o direito à vida e a não serem separadas à força dos seus pais e da sua terra, mas não os valorizamos da mesma maneira, quando estão em questão os filhos dos “outros”. E as crianças palestinianas são filhas de “outros”; são “outras”. O massacre destas (cerca de 10.000), para os governos de quase todos os países ocidentais, constituiria, segundo se diz, parte dos “danos colaterais” de uma guerra em que estaria em jogo o direito de Israel à sua defesa. Estranho exercício dos direitos de defesa!

Luís Pardal, Lisboa

Guerra na Ucrânia

Pertenço à minoria (esclarecida?) que desde o início da invasão da Ucrânia acha que uma paz negociada é a solução (quanto mais tarde, tanto pior para a Ucrânia, Rússia e Europa), o que o evoluir da situação tem vindo a demonstrar, mas o que não interessa, por agora, aos EUA, nem, por tabela, à NATO.

Com a possível (provável) eleição de Trump, a Europa ver-se-á confrontada com a ameaça de não protecção aos países que não cumprem a sua quota de 2% para aquela organização (13 dos 23 da UE que fazem parte da NATO, entre os quais Alemanha, França, Espanha, Itália, Países Baixos, Bélgica e Portugal), e depende para tal dos EUA, uma vez que nunca foi capaz de criar a sua própria capacidade militar com meios humanos e materiais, estrutura e organização para esse efeito, sempre confiante de que o "padrinho" do outro lado do Atlântico suportasse os custos da NATO e viesse em sua defesa se/quando necessário.

Esclareço que também acho que Putin é um ditador infame, mas sei que a política, e ainda mais no caso a política internacional, é a "arte" do possível e não a do desejável. Kissinger sabia-o!

Jorge Mónica, Parede

