Os galãs e a Netflix com anúncios em Portugal

A Netflix tem 260,28 milhões de subscritores em todo o mundo. É marca que, como a Gillette, se tornou sinónimo da sua actividade — é a lâmina de barbear das plataformas de streaming, aquela que começou primeiro e mudou tudo à sua volta. Anda há dois anos a rapar o restolho, as ervas daninhas que são as contas partilhadas para fora de um só "lar", como forma de fazer crescer o número de assinantes, mas, mais importante do que isso, a redesenhar o seu rosto empresarial.

O seu perfil era veja quando quiser, veja tudo o que quiser de uma vez só, no seu tempo e não no tempo colectivo. Este fim de semana dará um passo em frente e já deu outros mais significativos para aumentar aquilo a que agora os seus accionistas, e portanto "os mercados", mais valorizam: rentabilidade.

Estamos a falar de transmissões em directo, as do tempo colectivo que definem a televisão linear, com a emissão exclusiva dos prémios do Sindicato dos Actores. "Star studded event", dirão os anglófonos, uma das galas que pode ter uma força gravitacional por reunir no mesmo palco os mais cobiçados das passadeiras vermelhas e de Hollywood. No cartaz promocional estão Margot Robbie (Barbie, "what else?"), o Maestro Bradley Cooper ou um dos símbolos do regresso à cultura popular dos "heartthrobs" — os homens que novamente são cobiçados como, mais do que galãs, sex symbols, depois de um período com pouca oferta transversal nesse campo. Falamos de Jeremy Allen White, da série The Bear, mas tergiversamos.

O outro passo em frente, que é na verdade, como os directos, um passo atrás na forma como a Netflix redefiniu o audiovisual, é a introdução de publicidade nas suas modalidades de assinatura. Um golpe duplo, angariando receitas de anunciantes e podendo convencer novos subscritores a aturar os anúncios de uma certa marca de roupa com Jeremy Allen White airosa e nitidamente de forma justificada em trajes menores num terraço de um arranha-céus em Nova Iorque. Tudo para pagar menos e ver Stranger Things e quejandas. Outros serviços de streaming por assinatura já o fazem há muito, como é o caso do Hulu nos EUA (em Portugal, agregado em grande parte na oferta da Disney+). Na semana passada, a SkyShowtime tornou-se a primeira plataforma a abrir essa porta em Portugal.

A partir de 23 de Abril terá um plano Standard com anúncios por 4,99 euros — o preço com que se lançou, modalidade única, em Portugal em Outubro de 2022 (teve uma promoção de lançamento de 2,99 euros durante um par de meses). A assinatura Standard Plus, ou seja o que existe agora sem a intromissão de publicidade, passará a custar 6,99 euros. Foi a primeira plataforma a introduzir anúncios, a base do modelo de negócios da televisão linear, em todos os mercados em que opera em simultâneo.

A Netflix é outra história. Fatiada, maior, está a fazê-lo às pinguinhas, tal como levou a cabo o combate à partilha de contas. Começou em Novembro de 2022 em dez países e tem actualmente 23 milhões de clientes em 12 países a pagar menos e com publicidade, tendo avisado na sua última apresentação de resultados que gradualmente a assinatura básica (o mais barato dos pacotes sem publicidade) será eliminada em todo o mundo.

Esta semana, Eunice Kim, chief product officer da Netflix, disse ao Observador: "Com base no bom desempenho do plano de anúncios em Espanha e Itália, não discordo que Portugal parece encaixar-se naturalmente" na sua estratégia de expansão das modalidades de subscrição com anúncios. Quando ainda não estão prontos para dar toda a informação, é assim que os responsáveis destas grandes empresas falam, dizendo ao mesmo órgão de informação que a entrada de publicidade "não está fora de questão" para os portugueses. Doura a pílula explicando como estes anúncios são mais à medida do espectador e adianta ainda assim que estes ocupam entre quatro e cinco minutos por hora de programação, bem menos do que os canais tradicionais.

Tal como a televisão convencional, as plataformas de streaming e serviços como o YouTube já têm de pagar em Portugal, desde 2022, a taxa cobrada sobre a publicidade exibida nos canais de generalistas ou operadores de TV por subscrição (Meo, Nos, Vodafone, Novo). Em 2022, essa transposição de uma directiva europeia para Portugal já rendeu 4,9 milhões de euros, que reverteram para o Instituto do Cinema e do Audiovisual.

Em Dezembro, no primeiro relatório semestral em que a Netflix promete mostrar a cada seis meses What We Watched, a forma como se falou do que é "sucesso" no serviço foi sintomática: medem-no tanto pela capacidade de um filme ou programa "entusiasmar o seu público" quanto pelo "tamanho desse público face ao lado económico do título".

A introdução de publicidade no mercado Netflix português seguramente terá em conta as obrigações de investimento e a taxa paga sobre cada anúncio a que a empresa está agora sujeita no país, e a dimensão do mercado que este lhe oferece. Aguardam-se as cenas dos próximos capítulos. Entretanto, aqui estão as principais estreias da semana:



Netflix

Sexta-feira, 23 de Fevereiro

Mea Culpa — Filme com Kelly Rowland (digam o nome dela, como pede no tema das Destiny’s Child que integrou) e Trevante Rhodes em que a actriz-cantora interpreta uma advogada que defende um artista acusado de ter assassinado a namorada. O suspeito é também um sedutor e a coisa complica-se. Filme de Tyler Perry

Da Minha Janela 3: A Olhar Para Ti — Filme de uma mini-saga espanhola sobre o romance entre Ares e Raquel. O capítulo anterior passou-se no Verão e não foi fácil de digerir, mas claro que se reencontram em Barcelona e não resistem ao seu desejo.

Fórmula 1: A Emoção de um Grande Prémio — Sexta temporada da série que ressuscitou o desporto automóvel dos carros baixinhos e com ailerons para muito público e lhe deu todo um novo conjunto de espectadores. A bandeira axadrezada acena para os pilotos e as equipas que se preparam para competir na edição de 2023 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA.

Domingo, 25 de Fevereiro

A 30.ª Gala Anual dos Prémios SAG — Cá estão eles, os prémios dos actores, ao vivo e em directo de Los Angeles. A cerimónia será transmitida ao vivo na Netflix no domingo, dia 25 de fevereiro, à 1h, a partir do Shrine Auditorium & Expo Hall.

Terça-feira, 27 de Setembro

Chappelle's Home Team - Donnell Rawlings: A New Day — Um espectáculo de stand-up com o selo de aprovação de Dave Chappelle e a estreia deste comediante, gravada ao vivo durante o New York Comedy Festival, em Novembro.

Quarta-feira, 28 de Fevereiro

Conspiração Americana: Os Crimes do Polvo — O jornalista Danny Casolaro é encontrado morto na banheira de um hotel e o caso é tratado como suicídio. No entanto, família e amigos acreditam que foi assassinado por estar a investigar uma organização ligada ao roubo de software de espionagem do governo, bem como a uma série de homicídios por resolver e alguns dos maiores escândalos políticos do século XX. Anos mais tarde, outro jornalista tenta deslindar o caso. Falta dizer que esta é uma série documental de quatro partes e que tem os irmãos Jay e Mark Duplass na produção.

Lodo - Terceira temporada da série polaca que parte de umas grandes cheias que revelam um cadáver na floresta de Gronty. "Com ele, vêm à tona corrupção, falcatruas dos anos 1990 e segredos ocultos da Segunda Guerra…". É dose.

Code 8: Renegados – Parte II — O título diz quase tudo sobre este filme de ficção científica e, surpresa, distopia, em que as pessoas com poderes sobre-humanos são oprimidas pela polícia e um ex-criminoso tem de recorrer a um barão da droga para salvar uma adolescente com os tais poderes de um polícia corrupto. Os olhos deles brilham.

Quinta-feira, 29 de Fevereiro

O Turista — Jamie Dornan, depois de tantos tons de cinzento e BDSM light, vê-se envolvido num acidente de carro do qual acorda com amnésia. É a segunda temporada da série.

Um Forte Aplauso — Filme turco que acompanha a vida de uma mãe, um pai e uma criança ao longo das décadas.

Os Cortejos — Filme japonês em que uma mãe procura o seu filho desaparecido após uma catástrofe. Só que, e vá-se lá saber porque é que se revela isto numa sinopse (mas sigamos o cherne Netflix), afinal ela é que morreu e está num reino de espíritos perdidos.

Globoplay

Segunda-feira, 26 de Fevereiro

Escrito Nas Estrelas — Novela sobre um homem que procura a mulher ideal para gerar uma criança a partir do sémen congelado do seu filho morto. Há relação com vidas passadas.

Quarta-feira, 28 de Fevereiro

Santo Skate — Documentário sobre a construção da primeira pista de skate numa favela, o Morro da Providência, o bairro mais antigo do Brasil.

SkyShowtime

Segunda-feira, 26 de Fevereiro

The Woman in the Wall — Novo episódio da série The Woman in the Wall, estreada com dois capítulos no passado dia 19. Esta é a história de um dos grandes escândalos da Irlanda, as Lavandarias de Madalena. É ficção, baseada nas muito verdadeiras instituições que entre o século XVIII e, extraordinariamente até ao final do século XX, para onde eram enviadas mulheres com problemas de várias ordens, da física à mental, passando pela visão moral da época — mães solteiras, vítimas de violação, prostitutas. Aqui há um homícidio aparentemente imputado a uma dessas mulheres.

Disney+

Terça-feira, 27 de Fevereiro

Shogun — Adaptação original do romance de James Clavell, passa-se em 1600 no Japão quando uma guerra civil dilacera o país. Shogun é escrita por Justin Marks e Rachel Kondo e é protagonizada por Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Tadanobu Asano, Fumi Nikaido, Tokuma Nishioka e Takehiro Hira. Dois episódios no dia do lançamento e depois um episódio por semana.

TVCine+

Terça-feira, 27 de Fevereiro

Chorus Girls — Oito jovens bailarinas secundárias vivem no ambiente sexista da Dinamarca em 1975. Foi um sucesso na televisão dinamarquesa e estreia-se segunda-feira, às 22h10, no TVCine Edition e depois salta para a sua plataforma de vídeo on-demand. Inspirado nas histórias reais de dançarinas do mundo do espetáculo, que são mais do que figurantes. Estreia semanal.

Amazon Prime Video

Sexta-feira, 23 de Fevereiro

Jenny Slate: Seasoned Professional — Especial de comédia sobre o amor, o nascimento de uma criança e terapia.

Segunda-feira, 26 de Fevereiro

Boa Sorte, Leo Grande — Nancy Stokes, uma professora reformada, anseia por aventura e sexo. E ela, que é interpretada por Emma Thompson, contrata um jovem trabalhador sexual chamado Leo Grande. Com Les Mabaleka.

Quinta-feira, 29 de Fevereiro

Saw X — Saudades de uma dose de "torture porn"? Jigsaw e as suas artes maléficas estão de volta e desta vez a vítima é um doente com cancro que vai ao México em busca de uma cura milagrosa que acaba por ser um esquema para atrair vítimas.

Reina Roja — Série sobre Antonia Scott, a pessoa cujo quoficiente de inteligência a classifica como a pessoa mais inteligente do planeta. É por isso que é a Rainha Vermelha num projecto especial e secreto da polícia.

Filmin

Quinta-feira, 29 de Fevereiro

Simone - A Viagem do Século — Filme biográfico de Olivier Dahan sobre Simone Veil, figura-chave na história da política francesa e autora de leis progressistas como a despenalização do aborto. Sobrevivente do Holocausto, feminista, europeísta, humanista.

As Oito Montanhas — Esteve na competição do 75.º Festival de Cannes e obteve o Prémio do Júri. O casal belga Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch exploram uma amizade que resiste a tudo, com Luca Marinelli e Alessandro Borghi como protagonistas. São Pietro, rapaz da cidade, e Bruno, o último filho de uma aldeia esquecida na montanha.

Diários de Myanmar — Denúncia das atrocidades do general Min Aung Hlaing em Myanmar desde o golpe de Estado de 2021, da autoria do Myanmar Film Collective (assinado sob anonimato por questões de segurança). Vencedor do prémio de melhor documentário na Berlinale 2022. Mistura documentário e ficção.

O Novo Rapaz — Drama de aventura de Warwick Thornton com Cate Blanchett. A relação entre um órfão aborígene e a freira que o acolhe num mosteiro na Austrália dos anos 1940 estará disponível para aluguer por 3,95 euros.

Perdido no streaming

Alexei Navalny estava preso numa das mais brutais prisões russas, em plena Sibéria. A sua vida terminou aos 47 anos porque se "sentiu mal depois de uma caminhada", uma das frases mais extraordinárias proferidas após a morte de um preso político. A morte do grande opositor do regime amordaçador de Vladimir Putin é um facto que não põe de parte a vida de Navalny. Navalny: O Homem que Putin Não Conseguiu Matar estreou-se em 2022 no canal TVCine Edition e continua disponível para ver no TVCine+. O realizador Jon Blair e o produtor Marcel Theroux começaram o filme com a frase: "Ser oposição na Rússia de Putin pode ser prejudicial para a saúde." Outro documentário, singelamente intitulado Navalny e de Daniel Roher recebeu o Óscar em Março do ano passado. Está na HBO Max.

Até ao Próximo Episódio.