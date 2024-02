Os debates políticos

Durante alguns dias, nos canais televisivos, tivemos oportunidade de assistir aos debates entre os líderes dos partidos que tinham como objectivo esclarecer o eleitorado sobre os programas e propostas que cada partido apresenta. Sabe-se que, desde há muitos anos e alternadamente, é o PS (coligado ou não) ou o PSD (coligado ou não) que têm governado o país. Por sinal, o PS tem mais anos de governo do que o PSD. Podemos concluir que é o “centrão” político que tem (des)governado o país. Entretanto têm surgido nos media projecções em que umas vezes é o PS que está à frente do PSD, outras vezes é o contrário e outras a diferença é mínima entre os dois partidos.

Servem os debates políticos para alguma coisa? Servem. Servem para mostrar que cada partido tem a sua “verdade” sobre a situação do país — sobre o crescimento económico, sobre o estado da educação, da saúde, da agricultura, sobre os investimentos que se fazem e os resultados que se colhem, sobre as mais diversas áreas e sectores onde se progrediu ou regrediu. Ora, descobrir ou descortinar onde está a verdade nas propostas dos líderes dos partidos ou das análises que fazem, mostrando gráficos para aqui e gráficos para acolá, é que é a tarefa mais difícil para o povo. Uma coisa é certa: quando mingua continuamente o dinheiro nos bolsos dos portugueses, quando estes pagam mais impostos e não têm dinheiro que chegue para comprar casa ou arrendar apartamentos, estes começam a desacreditar nos partidos. Daí que não é para admirar que o partido de André Ventura continue a subir nas intenções de voto.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Portugal exige algum bom senso

É com muita tristeza que, ao fim de todo este tempo de campanha eleitoral, constatamos que não há político algum que dedique um segundo que seja, de tempo de antena, para falar de natalidade e de coesão territorial. É obra... ou falta dela!...

Nuno Miguel Prates, Odivelas

As eleições

O espectáculo que foi o arraial de putativos primeiros-ministros a digladiarem-se, aos pares, nos canais de TV e o cortejo que foi a enxurrada de comentários na comunicação social fizeram-me lembrar o poema de A. L. Ribeiro declamado por Villaret: “Vai passando a procissão.” Tu não fizeste mas devias ter feito, ou tu não sabes fazer, ou tu foste culpado do que os portugueses estão a sofrer, um chorrilho de acusações, um rosário de promessas, e um vazio de ideias. Já sabemos que todos foram e são maus, mas, por favor, juntem-se e façam um país melhor. É para isso que vocês se propõem a ser eleitos para governar.

Duarte Dias da Silva, Foz do Arelho

Assobios para Ana Abrunhosa

Ao contrário do que escreve Carmo Afonso [na edição de ontem], não foi qualquer manifestação de coragem que a senhora demonstrou ao abandonar a sala. Independentemente do que o candidato do Chega tivesse dito, a senhora deveria ter ficado e argumentado contra para esclarecer quem estava presente. Não o fez, só mostrou cobardia, e, pior, demonstrou que não sabia como desmontar os argumentos do outro candidato, e por isso fugiu. Já viu que, se ela tivesse ficado, isto nem era notícia? Assim o que passa para a opinião é que não quis ouvir e fugiu.

António Lamas, Montijo

Parabéns, Manuela Ferreira Leite

Terminados os debates de campanha eleitoral das forças com assento parlamentar, pouco restou. Contudo, houve algo que me surpreendeu pela positiva: as entrevistas feitas por Ricardo Araújo Pereira (R.A.P.) num canal de televisão. Se no final do tão esperado combate entre Pedro Nuno dos Santos e Montenegro, os convidados Ana Catarina Mendes e Hugo Soares, tentando aguentar as “investidas” de R.A.P., não conseguiram libertar-se da defesa dos seus pontos de vista, isto é, da sua filiação política, bem diferente foi, no dia anterior, a entrevista com Manuela Ferreira Leite. Ao longo da sua vida pública, sempre se mostrou com um ar muito sério, condizente com os lugares que ocupou. Contudo, neste programa apareceu uma outra versão, provavelmente muito pouco conhecida do grande público, a de um enorme humor e rapidez de resposta a questões. Foi de uma enorme elegância nas respostas, com muita perspicácia e cheias de graça. Gostei muito de lhe conhecer esta faceta. Parabéns, dr.ª Manuela.

António Barbosa, Porto