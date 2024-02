Kremlin diz que os insultos do “cowboy” Biden a Putin “são uma enorme vergonha” para os EUA

O Governo da Federação Russa reagiu esta quinta-feira de forma muito crítica às declarações insultuosas proferidas por Joe Biden na véspera, relativas a Vladimir Putin, dizendo que o Presidente dos Estados Unidos adoptou “um comportamento semelhante ao de um cowboy de Hollywood por interesses políticos internos”, quando chamou “​crazy S.O.B.”, referente à expressão inglesa “son of a bitch” (“filho da mãe louco”, tradução livre), ao chefe de Estado russo.

Citado pela Europa Press, Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, diz que Putin nunca usou linguagem “grosseira” para se referir ao seu homólogo norte-americano, e, mesmo assegurando que é difícil que o líder russo venha a sentir-se ofendido com as palavras do Presidente democrata, considera que estas são “uma enorme vergonha” para o país.

“É improvável que a utilização deste tipo de linguagem por parte do Presidente dos Estados Unidos contra o chefe de outro Estado venha a ofender o nosso Presidente”, garantiu Peskov. “Mas diminui aqueles que usam tal vocabulário.”

Em causa estão as declarações de Biden num evento de angariação de fundos, realizado na quarta-feira, em São Francisco, na Califórnia. Criticando as posições do seu antecessor e mais que provável adversário na eleição presidencial de Novembro, Donald Trump, sobre a Rússia, a NATO ou o opositor russo Alexei Navalny, o Presidente dos EUA referiu-se forma insultuosa a Putin, no contexto dos potenciais riscos de uma guerra nuclear.

“Temos um crazy S.O.B. como Putin, e outros, e temos sempre de nos preocupar com um conflito nuclear”, disse o Presidente norte-americano, citado pela CNN, sublinhando, de seguida, que a “ameaça existencial à humanidade é o clima”.

Biden aproveitou para criticar Trump por este ter revelado que disse a um líder político estrangeiro que encorajaria a Rússia a atacar os Estados-membros da NATO que não gastem o suficiente na sua própria defesa, afirmando que se trata de uma “confissão” de que o ex-Presidente “pretende dar ‘luz verde’ a Putin para mais guerra e violência” se conseguir regressar à Casa Branca.

O chefe de Estado norte-americano também ridicularizou o seu antecessor por este se ter comparado a Navalny, o principal opositor político do Kremlin da última década, que morreu na semana passada na penitenciária siberiana onde se encontrava detido, por acusações que dizia serem falsas e terem “motivações políticas”.

“Ele [Trump] está a comparar-se a Navalny, dizendo que, uma vez que o nosso país se tornou um ‘país comunista’, ele foi perseguido, tal como Navalny foi perseguido. Não sei de onde raio vem essa ideia”, zombou Biden, que se declarou “atónito” com a comparação.

Numa entrevista recente com a Fox News, Trump referiu-se à condenação recente que lhe foi decretada por fraude, por um tribunal de Nova Iorque, que o obriga a pagar 354 milhões de dólares (329 milhões de euros) e o proíbe de exercer cargos de administração em qualquer empresa naquele estado durante os próximos três anos.

Aquando do anúncio da morte de Navalny, Biden não se coibiu de apontar o dedo ao Presidente russo, tendo afirmado: “Não sei exactamente o que é que aconteceu, mas não há dúvidas de que a morte de Navalny foi uma consequência directa de algo que Putin e os seus bandidos fizeram.”