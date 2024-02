Em família: carregar no Play, passear em clássicos e pôr regras de pernas para o ar

Um festival de cinema, o Salão Motorclássico, máscaras e melodias, sem esquecer regras como Não Se Canta à Mesa e as memórias de That’s All, Folks!.

CINEMA

Play - Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa

24 de Fevereiro a 3 de Março

Mais de 130 filmes de 33 países, conversas, um cineconcerto com The Legendary Tigerman e ateliês de animação, dobragem e construção de jogos ópticos compõem o cartaz do festival que se dedica a reflectir sobre o mundo com Cinema para Sonhar e que, nesta 11.ª edição, abraça os 50 anos do 25 de Abril.

Com o programa distribuído pelo Cinema São Jorge e pela Cinemateca de Lisboa, tem como convidada especial a realizadora checa Lucie Sunková.

Os bilhetes custam 3,50€ (2,80€ para crianças dos dois aos 16 anos), excepto cineconcerto (7,50€), ateliês (2,65€ e 6€) e sessões para bebés (1€).

EXPOSIÇÃO

Salão Motorclássico

23 a 25 de Fevereiro

Organizada pelo Museu do Caramulo, a exposição de clássicos e raridades acolhe mostras temáticas dedicadas aos 50 anos do Volkswagen Golf, aos 70 do Mercedes-Benz 300 SL, aos 90 do Citroën Traction Avant e ao centenário da MG.

Celebrações à parte, o programa conta com stands e oficinas especializadas, conferências, concentrações, encontros, automobilia, miniaturas de colecção, apresentações de livros, filmes e passeios.

Na Cordoaria Nacional (Lisboa), sexta, das 14h às 20h; sábado, das 10h às 20h; e domingo, das 10h às 19h. A entrada custa 12€, sendo gratuita para crianças até aos 12 anos.

TEATRO

That’s All, Folks!

21 de Fevereiro a 3 de Março

No São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, a Plataforma 285 estreia um espectáculo “sobre efemérides, sobre memória colectiva, sobre lembrar e imortalizar”, descreve a sinopse.

Entre muitas datas e outras tantas festas, e sempre com “o mesmo amor, a mesma admiração, o mesmo fulgor”, revisitam-se acontecimentos e mapeia-se o imaginário popular, aproveitando a viagem para reflectir sobre questões como “que ideias estão contidas nestas celebrações?” ou “quem decide o que deve ser esquecido?”. Cecília Henriques e Beatriz Beja dão vida à narrativa.

Com sessões para escolas à quarta e quinta, às 14h30 (3€); e para o público em geral, sexta e sábado, às 19h30, e domingo, às 16h (12€).

Fadósol

25 e 26 de Fevereiro

A saudade, as cordas da guitarra portuguesa, o fado, Severa, Amália… É com estas notas que a companhia Lua Cheia - Teatro para Todos constrói uma peça de teatro para bebés e crianças dos seis meses aos três anos.

Cabe a Sandra José encenar a “ordem certa dos sustenidos que sobem meio tom ao tom da nossa vida em português”, que passa pelo Centro de Artes de Águeda, domingo às 17h (famílias) e segunda às 10h30 (escolas). A entrada é gratuita.

Foto Fadósol DR

A Dama e o Vagabundo

25 de Fevereiro

Baseado no conto Happy Dan, The Cynical Dog de Ward Greene e adaptado ao cinema por Walt Disney, o clássico infantil conta a história romântica da cadela refinada Dama e do cão rafeiro Vagabundo, que vivem em mundos diferentes e, um dia, se cruzam e apaixonam.

A aventura vai a palco em formato de musical, numa produção da ViveEventos. Domingo, às 16h, no Altice Fórum Braga, com bilhetes entre 12€ e 15€.

O Eléctrico

25 de Fevereiro a 1 de Março

Ricardo Neves-Neves e o seu Teatro do Eléctrico voltam a pôr o pé na produção infanto-juvenil com uma peça que quer mudar o mundo com melodias quando falham as palavras.

Das músicas que nos transformam em criaturas selvagens às que nos levam ao êxtase ou a uma “paixão avassaladora”, basta uma nota para chegar a uma sinfonia que desafia barreiras, galga fronteiras e propõe uma linguagem universal.

Domingo, às 10h e às 11h30, há encontro marcado no Palácio Gama Lobo de Loulé (5€). Ao longo da semana, o espectáculo irá às escolas do concelho.

Foto O Eléctrico DR/José Cruz

PERFORMANCE

Uma Partícula Mais Pequena do Que Um Grão de Pó

22 a 24 de Fevereiro

Depois de ter passado por Lisboa, é a vez de o Porto conhecer a criação dos coreógrafos Sofia Dias e Vítor Roriz, onde é protagonista “a inventividade do gesto” numa paisagem incompleta, delineada por três corpos, uma plateia e um mundo em constante transformação. Uma espécie de desenho deixado a meio que, aos poucos, vai tomando forma.

No Auditório do Campo Alegre, com sessões quinta (10h30 e 14h30), sexta (10h30) e sábado (16h), por 2,50€.

MÚSICA

O Céu por Cima de Cá

24 e 25 de Fevereiro

Co-produzida pela Companhia de Música Teatral e pela Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, esta performance “procura construir um espaço imaginário onde o tempo actual e o passado se (con)fundem, o espaço real e o virtual se interligam, o quotidiano e a arte se cruzam”. Neste céu habitam paisagens, sons, histórias e desejos de cada lugar, uma viagem poética “guiada por pássaros, anjos e nuvens”.

Sábado, às 21h30, e domingo, às 16h, no Teatro Aveirense (Aveiro), com bilhetes a 3€.

Foto O Céu por Cima de Cá DR

Não Se Canta à Mesa

24 a 28 de Fevereiro

“Não se brinca com a comida, não se fala de boca cheia, não se apoiam os cotovelos”. À mesa, as regras são muitas e este concerto encenado cisma com uma outra: não se canta.

Uma ideia do colectivo Frenesim que contraria as convenções da boa educação lembrando que os adultos que as ditam são os mesmos que inventam “músicas para dar de comer e brincadeiras para empurrar os legumes”. Talvez o caso mude de figura, se a mesa não tiver comida ou se for virada de pernas para o ar.

No Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa), sábado, às 16h30, e domingo, às 11h30 e 16h30, com bilhetes a 3€. As escolas têm sessões reservadas de segunda a quarta (às 10h30 e 14h30, 1€ a 3€).

OFICINAS

Máscaras de Revolução

24 de Fevereiro

No âmbito do programa de oficinas para a infância, o Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada) desafia os mais novos a criar máscaras de papel com poderes revolucionários e a magia de dar a escutar ao mundo o que queremos dizer.

Uma oficina de artes plásticas, dinamizada pelo projecto A Porta Amarela e agendada para sábado, às 15h (dos cinco aos oito anos) e às 16h (dos nove aos 12 anos), com um custo de 5€.