Originalidade!

É verdade que alguns debates pré-eleitorais são uma autêntica maçada que não interessa a ninguém. Alguns têm, contudo, uma característica única em termos europeus – a originalidade, como acabámos de presenciar no frente-a-frente entre Pedro Nuno Santos (P.N.S.) e Luís Montenegro (L.M.). Quem chegasse a Portugal e assistisse ao debate concluiria que os intérpretes estavam trocados. O líder da direita a prometer tudo e mais um par de botas e o líder da esquerda a lembrar a necessidade de garantir o equilíbrio das contas públicas! A direita despesista e a esquerda prudente! Quem diria?

Hélder Pancadas, Sobreda

Pedro e Luís entre a flecha e a cartola

O esperado debate entre P.N.S. e L.M. vai fazer aumentar os indecisos. Se considerarmos que o PS e o PSD foram os partidos governantes excluindo os seis governos provisórios, a gíria popular cai como uma luva: ora agora governas tu, ora agora governo eu. Governar com maioria parlamentar ao invés de deixar passar um governo minoritário abriu portas aos pequenos partidos. Comparar os deputados da Assembleia Constituinte de 1975 com os da Assembleia da República de 2024 é um exercício preocupante. Não são os candidatos dos partidos do arco da governação que devem preocupar. A flecha que vai disparar tem o nome de André Ventura. O coelho que já saiu da cartola é o Chega.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

“Não gosto de ser sequestrado”

Foi com a frase do título acima, que o almirante Pinheiro de Azevedo, primeiro-ministro do VI Governo Provisório, proferiu aos jornalistas após ter ido ao Palácio de Belém dizer ao Presidente da República, general Costa Gomes, que “estava farto de brincadeiras”, pois já tinha “sido sequestrado duas vezes”. Caso semelhante foi replicado logo no início do debate entre os líderes do PS e da AD. E o referido e firme dito foi da autoria de P.N.S., que confessou não resolver qualquer situação por mais justa que seja “sob coacção”, uma vez que elementos da PSP e da GNR quase sitiaram o local televisivo onde decorreu o debate.

Sobre a mesma questão Luís Montenegro foi completamente abúlico na resposta, nada dito sobre o cerco. Só por esta diferença o debate foi ganho, logo no início, por P.N.S..

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Nos pormenores esteve o ganho

O debate foi aguerrido e deu para perceber aspectos essenciais da estratégia dos candidatos. Convidados a porem as cartas na mesa, ambos se diferenciaram, Montenegro e Pedro Nuno, num ponto essencial: falar com tabus a ensombrar a estratégia ou falar de peito aberto, mostrando às claras o que se quer fazer. Foi aqui que Montenegro perdeu o debate. Não quis falar de parceiros preferenciais. Não quis abrir o jogo quanto à procura de acordos pós-eleições. Não quis dizer como olhará para o seu opositor mais próximo. Demorou a tentar explicar-se ao ponto dos moderadores lhe cortarem o raciocínio. P.N.S. atento aproveitou essas omissões, o que lhe permitiu um debate ao ataque perante as evasivas do adversário. P.N.S., que tinha começado os debates mais a frio, mas que vinha em crescendo, desembrulhou-se assim e foi dado como reconhecido ganhador. Será que a estrela de L.M. perdeu brilho? Será que P.N.S. ganhou espaço e se mostrou como um candidato definitivamente mais credível perante os eleitores? As próximas sondagens podem ajudar a uma resposta mais adequada. Para já nos pormenores é que estará o ganho, inclinado para o lado de P.N.S.. Mas esta corrida até à meta eleitoral promete ter muito mais para mostrar.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

A estocada inicial



É fácil de imaginar que 99% do que os debatentes dizem nos confrontos a que temos assistido é previamente estudado, ensaiado, debatido intensamente entre o núcleo duro do líder e respectivos assessores. Os gráficos mostrados, as notícias de jornal exibidas, os momentos em que interrompem o oponente, nada ocorre por acaso.

Mas é quando surgem situações não antecipadas que se vê, mais do que a fibra dos candidatos, a sua verdadeira natureza, a sua capacidade e o seu modo de estar na política. E tornou-se cristalina a diferença entre os dois principais candidatos naqueles primeiros dois minutos de debate. Perante uma situação grave, inesperada, um respondeu como teria respondido se nada estivesse a acontecer na rua, debitou o guião para o tópico em causa, assunto encerrado; o outro teve a capacidade de reagir ao momento, e de reagir bem, gerando adicionalmente uma das frases/ideias da noite, mencionada, aliás, por Marta Moitinho Oliveira no editorial.

Tudo o que se seguiu não surpreendeu, cumpriu-se o guião que ambos levaram, mas ficou até ao fim a sombra dos primeiros momentos sempre a pairar, como uma estocada decisiva, determinante, que secundarizou as pequenas vitórias e derrotas que se seguiram.

João Silva, Lisboa