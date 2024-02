Guia MICHELIN 100% português apresentado em gala especial no Algarve

Pensar em Algarve é pensar em Verão, nas altas temperaturas, na água límpida do mar e em descanso. Mas o Algarve é muito mais do que isso. É gastronomia rica, com marisco fresco, doces onde a amêndoa é rainha, e outras tantas iguarias incomparáveis com origem na serra, no mar e na ria.

E é no Algarve que, a 27 de Fevereiro, será realizada a primeira gala MICHELIN Guide Ceremony Portugal 2024. Esta gala assinala também a primeira vez que o Guia MICHELIN é dedicado exclusivamente à gastronomia do território português e revelado sem a participação conjunta com Espanha.

Como tal, a revelação da lista de restaurantes distinguidos em 2024 é feita com pompa e circunstância. A apresentação deste evento tão especial e que marca uma nova etapa do Guia MICHELIN em Portugal ficará a cargo de Catarina Furtado, e a passadeira vermelha contará com o bom humor de Fernando Alvim.

Ambos os momentos podem ser assistidos via streaming YouTube do Guia MICHELIN , a partir das 18h30 do dia 27 de Fevereiro.

Como pano de fundo terá o NAU Salgados Palace & Congress Center, em Albufeira, e o ambiente será ainda recheado de boa comida confeccionada pelos chefs Dieter Koschina (Vila Joya) e João Oliveira (Vista), que serão os coordenadores, e outros cinco chefs com actividade na região algarvia. São eles: Hans Neuner (Ocean), José Lopes (Bon Bon), Liborio Buonocore (Gusto by Heinz Beck), Louis Anjos (Al Sud) e Luís Brito (A Ver Tavira), todos em exercício nas cozinhas de restaurantes já distinguidos com estrelas Michelin. No total, espera-se que cerca de 500 convidados possam degustar o menu que vai, certamente, realçar o melhor da gastronomia algarvia e portuguesa.

Um oásis gastronómico

Há já muito que o Algarve prima pela sua gastronomia – considerada por muitos como uma referência europeia, tal como toda a cozinha portuguesa. É, na verdade, uma região com diversos restaurantes destacados e galardoados pelo Guia MICHELIN, dentro do universo português de 163 restaurantes que alcançaram o feito. Todas estas razões tornaram natural a escolha desta região para receber os eventos deste novo ano.

Numa zona onde o turismo é rei e em que cada vez mais estrangeiros a escolhem como casa, as tradições gastronómicas têm um peso ainda mais importante, embora a gastronomia algarvia esteja a passar por um processo de actualização de pratos tradicionais e para o qual contribuem os chefs envolvidos nesta cerimónia. Ainda assim, pratos como as caldeiradas, sopas ou cozidos, e ingredientes como o peixe e o marisco, a amêndoa, a alfarroba ou a laranja serão sempre as personagens principais dos pratos da zona sul de Portugal. Afinal, a gastronomia tradicional vive dos produtos autóctones.

Como enfatiza a organização, são “vários motivos para que o Algarve seja uma região onde brilham as Estrelas MICHELIN, com projectos onde se desfruta de alta cozinha internacional, mas igualmente próxima das tradições e cultura regional”.

Uma aproximação “ao verde”

Ao longo dos anos, o Guia MICHELIN tem contado com uma equipa de inspectores e inspectoras que trabalham intensamente para oferecer a informação mais importante e relevante sobre o mundo gastronómico. Mais recentemente, o Guia MICHELIN passou a avaliar mais um parâmetro: a sustentabilidade. Foi, por isso, criada a Estrela Verde MICHELIN, uma distinção para os restaurantes e chefs que se têm vindo a comprometer e a dedicar à gastronomia sustentável. Em Portugal, foram já atribuídas três estrelas verdes.

São vários motivos para que o Algarve seja uma região onde brilham as Estrelas MICHELIN" Organização da primeira gala MICHELIN Guide Ceremony Portugal 2024

Em 2023, ainda na parceria ibérica, o Guia MICHELIN incorporou cinco novos restaurantes portugueses. Actualmente, Portugal conta, além das estrelas verdes, com sete restaurantes com duas estrelas Michelin, 29 com uma estrela e 37 reconhecimentos nos Bib Gourmand – uma categoria de restaurantes com grande qualidade e a bom preço, adequado ao custo de vida da cidade em que se reside, e com um estilo de cozinha mais simples.