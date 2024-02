Sporting SAD apresenta lucro-recorde no primeiro semestre

A Sporting SAD apresentou nesta quarta-feira um resultado líquido de 58,3 milhões de euros (ME) no primeiro semestre de 2023-24, superando o anterior máximo, de 47,5 milhões respeitante ao período homólogo.

"A Sporting SAD registou no primeiro semestre de 2023-24 o seu melhor resultado líquido e de volume de negócios semestral de sempre, atingido 58,3 ME e 178,1 ME, respectivamente", refere a sociedade desportiva "leonina", no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A estrutura liderada por Frederico Varandas salientou que a "consolidação da visão estratégica prossegue, assim, a bom ritmo, tendo a SAD reforçado os seus capitais próprios, já positivos desde o ano passado, atingindo o valor de 67,2 ME", que classifica como o mais elevado de sempre.

Estes valores ficam a dever-se, segundo a SAD "verde e branca", ao maior encaixe anual de sempre com a venda de jogadores, num total de 129,9 ME, que é "o mais alto de sempre mesmo considerando apenas os seis meses do primeiro semestre", permitindo, igualmente, "o maior investimento em aquisição de jogadores de sempre" (65,4 ME).

Para estes montantes contribuíram, largamente, as vendas do espanhol Pedro Porro e Manuel Ugarte, num total de 100 ME, e dos portugueses Youssef Chermiti e Tiago Tomás, por 21 ME, enquanto, em sentido contrário, foram feitas as duas "aquisições mais altas de sempre, Viktor Gyökeres [20,6 ME] e Morten Hjulmand [18 ME]".

Os 178,1 ME do volume de negócios registados superam em quase 30 ME o anterior máximo, que tinha ocorrido no semestre homólogo (148,4 ME), então potenciado pelos 35,4 ME da presença na Liga dos Campeões.

A SAD do Sporting reconhece isso mesmo e justifica o "resultado operacional sem a transacção de jogadores negativo, fruto, sobretudo, da redução muito significativa das receitas provenientes das provas UEFA", dos 9,4 ME deste capítulo no primeiro semestre da época passada para os 14,5 ME negativos na actual.

Com a venda de jogadores, o resultado operacional do primeiro semestre de 2023-24 saldou-se em 51,8 ME, ainda abaixo dos 56,2 ME do período homólogo.

Com um capital próprio de 67,2 ME, a sociedade desportiva do Sporting dá conta também de um aumento do passivo em 22,4 ME, para um total de 331,4 ME.