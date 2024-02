Podcast. Pedro Nuno Santos ganha e Montenegro apaga-se no Capitólio

Na noite desta segunda-feira estiveram pela primeira vez frente-a-frente os líderes do PS, Pedro Nuno Santos, e do PSD, Luís Montenegro.

No debate que fechou o ciclo dos frente-a-frente nas televisões, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro protagonizaram um encontro com muitas interrupções. O secretário-geral dos socialistas, Pedro Nuno Santos, tornou claro que viabilizará um governo minoritário da Aliança Democrática.

