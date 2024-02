Beyoncé lança marca de cuidados capilares para apoiar os cabeleireiros

Beyoncé acaba de lançar a nova marca de cuidados capilares, a Cécred. Os novos produtos vão reverter a favor da parceria com a associação de solidariedade da cantora, a Beygood, para apoiar estudantes de cosmética e salões de estética nos EUA. Serão 500 mil dólares (462 mil euros) anuais, anunciou a Beygood nesta terça-feira.

O fundo, frisa, “celebra a influência que os profissionais têm na saúde capilar e a importância de proteger os salões comunitários”, que apoiam “talento, promovem o profissionalismo e apoiam o empreendedorismo na indústria”. Estes profissionais, sublinha, “têm um impacto imenso nas pessoas que se sentem nas suas cadeiras”, criando “um espaço sagrado onde nos podemos expressar através dos nossos cabelos”.

Metade do fundo será utilizado em bolsas escolares para estudantes de cidades norte-americanas como Atlanta, Chicago, Los Angeles, Houston (de onde é Beyoncé) ou Nova Jérsia. As candidaturas já estão abertas até 20 de Março e os candidatos só precisam demonstrar ter “dificuldades financeiras”. Os vencedores são anunciados a 20 de Abril.

Os restantes 250 mil dólares vão ser distribuídos por salões de cabeleireiro, “para que continuem a transformar as suas comunidades”, sobretudo porque é difícil ter um negócio ─ “quer se alugue uma cadeira, faça gestão de um salão ou trabalhe a partir de casa”. Tal como os estudantes, para se qualificar ao apoio, é preciso demonstrar dificuldades financeiras.

Beyoncé não é uma desconhecida no mundo dos cabeleireiros, que, aliás, diz ter ajudado a moldar quem é. A linha de cuidados capilares foi inspirada pela sua própria infância, quando a mãe, Tina Knowles, tinha um salão em Houston. “Penso que, como artista, grande parte da minha experimentação com o cabelo vem de me inspirar em arte e esculturas; de ser criativa com tranças; de descobrir novas técnicas; e de explorar formas de manter o crescimento do cabelo com estilos protectores e perucas, sem deixar de me sentir fabulosa”, contou a artista à revista Essence, dedicada às mulheres afro-americanas.

Mais do que um negócio, justifica, “é um projecto familiar”, ligado às suas raízes, para concretizar “um sonho”. “O cabelo é a nossa linhagem, é a nossa história familiar”, reforçou. A Cécred foi anunciada em Maio e a primeira colecção de oito produtos, que permitam criar “um ritual”.

Entre champô, condicionador, esfoliante, óleo hidratante, máscara, loção para as pontas, a colecção está já disponível, entre 23 e 48 euros no site da marca, com envio para Portugal (apesar de custar mais de 20 euros).