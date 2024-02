Inter furou a muralha do Atlético ao 17.º remate

Dificilmente o Inter Milão deixará de ser campeão na Série A italiana, assim como é muito pouco provável que o Atlético Madrid chegue ao topo na liga espanhola. E esse momento actual das duas equipas esteve bem presente nesta noite no Giuseppe Meazza em tudo, mas não teve a tradução exacta no resultado. Na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, os “nerazzurri” conseguiram um triunfo, por 1-0, sobre os “colchoneros”, um golo de Arnautovic marcado a meias com Samuel Lino, mas curto para tanta superioridade e fácil de anular na segunda mão em Madrid, a 13 de Março.

Num duelo entre dois antigos colegas de equipa (Inzaghi e Simeone foram campeões na Lazio de Eriksson), houve sempre mais Inter a atacar e Atlético quase sempre a defender. Já se sabe que uma das grandes competências dos “colchoneros” é defender e foi isso que fizeram durante quase todo o jogo. O ataque do Inter, com Thuram e Lautaro, desperdiçou inúmeras situações de golo, Oblak parecia um muro intransponível e o esforço defensivo do Atlético estava a levar a equipa da casa ao desespero.

Foi assim durante 78 minutos. Num contra-ataque, a bola ficou para Lautaro, mas o remate do argentino ainda foi defendido por Oblak. Arnautovic, que já tinha alguns desperdícios no jogo, ficou para as sobras e visou de imediato a baliza vazia. O remate do austríaco, o 17.º do Inter no jogo, acabaria por entrar, apesar dos esforços do ex-Gil Vicente Samuel Lino em recuperação defensiva. Já perto do fim, o Atlético esteve bem perto do empate, com um cabeceamento de Morata que passou a rasar o poste da baliza de Sommer.

No Phillips Stadium, em Eindhoven, jogavam dois antigos campeões europeus, PSV e Borussia Dortmund, e nenhum deles saiu por cima no primeiro embate dos “oitavos” (1-1). Os alemães colocaram-se em vantagem aos 24’, com uma “traição” de Donyell Malen ao seu antigo clube. O neerlandês recebeu uma bola na área de Sabitzer e, de ângulo difícil, bateu Walter Benítez, mas não festejou, por respeito à equipa que representou entre 2017 e 2021.

Na segunda parte, houve mais PSV, mas o melhor que a equipa da casa conseguiu foi chegar ao empate, na conversão de um penálti aos 56’. O veterano central Mats Hummels tentou um desarme a Tilman dentro da área e parece chegar primeiro à bola, mas também atinge o adversário e o castigo é assinalado sem haver revisão das imagens. Na conversão, o eterno Luuk de Jong fez o 1-1, resultado que se manteve até ao final e que deixa tudo em aberto para a segunda mão.