A São coada (ou o elefante na loja de porcelanas)

O extraordinário texto de Pacheco Pereira saído no sábado no PÚBLICO deveria fazer corar de vergonha os políticos da nossa praça, com excepção dos do PCP, os quais se manifestaram abertamente contra o inominável “acordo ortográfico”. “Acordo” como, se aumentou em 500 palavras a diferença já existente entre as grafias europeia e brasileira? “Ortográfico” como, se provocou uma cacografia tal, que hoje a esmagadora maioria dos portugueses (Diário da República incluído) escreve duma forma que amalgama a ortografia dita de 1990 e a anterior? Nem se diga que Portugal é obrigado a obedecer por se tratar de um tratado internacional: a verdade é que nem todos os signatários iniciais fizeram a exigida ratificação. Tão-pouco se argumente com o facto consumado: o Brasil recuou no acordo de 1945, após dez anos. Não faz igualmente sentido alegar que há milhares de alunos que aprenderam já a ortografia de 1990: em 2012, havia milhões de portugueses que deveriam mudar uma ortografia estabelecida havia 70 anos. Brincando com a palavra do artigo de Pacheco Pereira, a palavra “ação” lê-se “a São” com a queda do dígrafo “cç”. Todos têm em casa várias medidas de coação, que servem para coar, filtrar. Daí a brincadeira com a São coada. Medidas de coacção (de coagir) são estabelecidas por juízes. Por que razão, na actual campanha eleitoral, nenhum partido quer falar deste elefante numa loja de porcelanas?

José Sousa Dias, Ourém

A quem interessa o desprestígio do MP?

A questão do dia é a de saber se a justiça funcionou ou não no caso da Madeira. Para já, o que se pode dizer é que não funcionou da parte do juiz encarregado de validar os indícios carreados pelo Ministério Público (MP) e pela Polícia Judiciária (PJ) relativamente ao presidente da Câmara do Funchal e a dois empresários, todos indiciados pelo crime de corrupção. Não funcionou porque o magistrado manteve três cidadãos em prisão efectiva durante 21 dias, violando normas constitucionais sobre direitos humanos.

Quanto ao mais, não se pode dizer se a falha tem que ver com a investigação do MP e da PJ ou se pode ser imputada ao juiz, sendo que, de momento, as probabilidades são as mesmas. Só a deliberação do Tribunal da Relação sobre o recurso que vai ser interposto pelo MP é que permitirá saber quem falhou, sendo prematura qualquer posição antes da pronúncia do tribunal.

Como cidadão imparcial, embora não benevolente com o sistema judiciário, admira-me a forte animosidade contra o MP por parte da comunicação social, em especial as TV, e de responsáveis políticos, posicionamento no qual não me revejo, pois não podemos esquecer que o MP é o garante da luta da República contra a criminalidade. Arrasá-lo da forma como tem vindo a ser nos últimos tempos é dar aos criminosos deste país, em especial aos de colarinho branco, uma óptima ocasião para se vitimizarem perante a opinião pública. Já estou a ver arguidos à espera de julgamento, ligados à política, à banca e até ao futebol, tentarem cavalgar a posição crítica em que se encontra o MP para se transformarem em anjos injustamente perseguidos.

Elder Fernandes, Lisboa

O voto útil ainda vale a pena?

À medida que se aproximam as eleições, cada vez se fala mais no voto útil à direita ou à esquerda. Segundo as sondagens, há 20% de indecisos. Não é o meu caso que, raramente, uso este tipo de voto. Devemos numa democracia madura votar em quem temos confiança política porque concordamos com o programa e com o passado cívico e moral dos protagonistas. As maiorias absolutas já deram provas de não servir à nossa democracia porque levam à arrogância do poder e à demora de decisões por inércia e comodismo. Precisamos, pois, de um governo de coligação em que os pequenos partidos sejam forças de pressão sobre o partido maioritário, para que as reformas avancem a ritmo justo e acelerado. A maioria dos países europeus é governada por coligações e estas funcionam bem, porque há um longo período de negociações prévias, escritas e solenemente cumpridas por todas as partes. Esta mentalidade em Portugal está longe de ser possível, porque alguém acaba sempre por “tirar o tapete” ao seu parceiro, para benefício do seu partido quando as coisas não correm bem. Temos, pois, de exigir que o novo governo seja constituído por uma coligação assente na boa-fé e num compromisso escrito e à prova de jogadas eleitoralistas. Esperemos que sim.

José Carlos Palha, Gaia