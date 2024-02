Filósofos precisam-se

Há um motivo histórico para optimismo: da imprensa de Gutenberg à World Wide Web, a democratização das tecnologias de informação trouxe sempre avanços sociais.

Nem tudo foi bom, como não é com nenhum tipo de tecnologia.

A mesma tecnologia que disseminou A Origem das Espécies também imprimiu Mein Kampf. A tecnologia que permitiu que a Wikipedia nascesse também serve para sites onde se encontra o mais negro conteúdo que a Humanidade produz. As mesmas aplicações que permitem descobrir nuances culturais do outro lado do planeta servem para espalhar vídeos cruéis e nauseantes em que adultos e crianças no conforto das suas casas caricaturam o sofrimento das vítimas em Gaza.

As tecnologias da informação são como qualquer arma em toda a História da humanidade. Mas é inquestionável que a vida é melhor com livros impressos, com uma abundância de sites úteis, com informação de jornais e revistas acessível a qualquer hora, com aplicações que simplificam o quotidiano.

O que levanta a questão: quais os benefícios da mais recente tecnologia de criação de vídeos através de inteligência artificial anunciada pela OpenAI?

É uma tecnologia com potencial de revolução (palavra que não se usa ao desbarato nesta newsletter) e que promete massificar a criação de vídeos realistas, pondo-a nas mãos de qualquer pessoa com acesso à Internet e que saiba escrever uma frase. Os perigos são óbvios. As vantagens, ainda não.

Um breve resumo. A OpenAI, criadora do ChatGPT, revelou na semana passada o Sora. É um sistema capaz de gerar vídeos a partir de indicações de texto.

A ferramenta ainda não está disponível ao público (em parte, por causa dos riscos), mas os resultados que a empresa publicou são impressionantes e parecem estar acima de sistemas concorrentes (se bem que é razoável pensar que os vídeos divulgados foram escolhidos a dedo).

Os vídeos são realistas (quando se lhes pede que assim sejam) e complexos. Têm uma aura de grande produção cinematográfica. Não impressionam per se – já todos vimos este tipo de imagens em filmes ou videojogos. Impressionam quando se pensa que foram gerados com uma instrução simples de texto. Algo como: "Vídeo aproximado e foto-realista de dois navios piratas em batalha enquanto navegam numa chávena de café". Ou um mais realista e detalhado: "Uma mulher elegante caminha por uma rua de Tóquio cheia de tons quentes de neons e placards animados. Usa um blusão de couro preto, um longo vestido vermelho, e botas pretas, e leva uma bolsa preta. (...)."

Vale a pena ir ver alguns dos vídeos e regressar a esta newsletter.

O sistema tem falhas. A permanência dos objectos ao longo do tempo é uma delas. As relações de causa e efeito também não são sempre percebidas pela máquina. Um vídeo em que se pedia que uma bola de basquetebol explodisse quando entrasse no cesto acaba por mostrar uma explosão que transforma a bola em duas. Será uma questão de tempo até as falhas serem resolvidas.

A OpenAI está ciente do potencial nefasto. Convidou académicos, designers e profissionais do sector audiovisual para testar a tecnologia e tentar ultrapassar as balizas que a própria empresa colocou. Entre os limites auto-impostos estão "violência extrema, conteúdo sexual, imagem de ódio, parecença com celebridades, ou propriedade intelectual de outros."

Logo aqui encontramos um problema de fundo, idêntico ao problema do conteúdo online com que nos debatemos nesta era das redes sociais. Johannes Gutenberg nunca decidiu que páginas o seu invento poderia ou não poderia imprimir. Tim Berners-Lee, que teve a extraordinária ideia de lançar a World Wide Web como uma tecnologia de uso livre, nunca estabeleceu regras para os sites que podem ou não ser criados.

Mas a OpenAI – que legitimamente quer manter a sua tecnologia proprietária e transformá-la num produto rentável – decide o que pode ou não ser gerado. E se há questões que podem parecer óbvias (não permitir vídeos com imagens de políticos), outras são mais espinhosas e deviam levar a um debate muito mais alargado. O caso das imagens de teor sexual é um exemplo.

Porque não permitir imagens sexuais, mesmo que violentas, se são apenas imagens digitais em que nada acontece a ninguém? Não ajudariam a evitar que cenas reais fossem filmadas (nos mais hediondos casos, de forma não consentida)? A resposta é complexa. Um dos argumentos contra a proliferação destas imagens criadas digitalmente é o efeito de dessensibilização, com repercussões no mundo real.

O reverso desta medalha também inspira preocupação. Se este tipo de tecnologia se massificar não apenas para o utilizador final, mas também no que respeita a quem a produz e disponibiliza (e o mais certo é que isto aconteça), então teremos sistemas concorrentes, alguns dos quais permitirão gerar todo o tipo de vídeos problemáticos.

Mesmo a OpenAI parece cautelosa: "Não podemos prever todas as formas benéficas em que as pessoas usarão a nossa tecnologia, nem todas as formas em que as pessoas vão abusar dela."

As revoluções tecnológicas não se param. Mas a forma como acontecem não é uma inevitabilidade. Filósofos, psicólogos, sociólogos e eticistas terão pensamento fundamentado sobre o que pode acontecer e o que pode ser feito. Uma equipa de executivos de uma empresa tecnológica? Não é tão certo. E o sector das tecnologias, é pena, não morre de amores por aquelas áreas do conhecimento.