Madonna cai da cadeira durante um concerto em Seattle — e ri-se

Madonna sofreu um acidente em palco, na noite de domingo, quando interpretava Open your heart para um lotado Climate Pledge Arena, em Seattle, EUA, onde levou a digressão Celebration, com a qual passou por Lisboa em Novembro.

A cantora estava sentada numa cadeira e a ser arrastada por um bailarino, quando este se desequilibrou. E Madonna acabou no chão com o membro da sua equipa. Rapidamente, o bailarino reergueu-se, continuando a coreografia com a cadeira vazia e a cantora caída. E, não havendo lesões a registar, Madonna só perdeu a compostura devido ao riso.

e a Madonna foi pro chão kkk tadinha kkk mas ela levou numa boa, só ficou perdida depois kkk

Conhecida por coreografias ousadas, esta não é a primeira vez que Madonna, de 65 anos, cai em palco. Algumas das quedas memoráveis ocorreram em 2015, durante a actuação nos Brit Awards, em que a cantora norte-americana voou do palco e caiu com estrondo sobre os bailarinos, ou em 2020, quando sofreu uma forte queda durante o seu espectáculo Madame X em Paris.