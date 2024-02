Pinto da Costa reage a piada de José Eduardo Moniz: “Maldade rima com imbecilidade”

Director-geral da TVI disse que Assembleia-Geral do FC Porto foi mais grave do que guerra em Israel e Palestina. Piada do antigo vice-presidente do Benfica gera coro de críticas no Dragão.

Depois de o director-geral da TVI, José Eduardo Moniz, afirmar jocosamente que a Assembleia-Geral do FC Porto de Novembro passado foi mais grave do que conflitos internacionais como o da Ucrânia ou Palestina, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, acusou o responsável de protagonizar "um triste espectáculo televisivo". O dirigente lamentou as palavras proferidas na gala de aniversário da TVI, atacando o antigo vice-presidente do Benfica.

“Não vi o programa, normalmente não vejo a TVI. Mas comecei a receber mensagens com a transcrição daquilo que foi dito. Acho lamentável, mas como maldade rima com imbecilidade, as duas coisas juntas deram aquele triste espectáculo televisivo, que acabou com sujeitos a tratar o presidente do Conselho de Administração por 'Manelinho', por 'Marinho' e a oferecer viagens para Neptuno. Eu acho que realmente a TVI devia fazer uma viagem especial para Neptuno e deixar lá muita gente, embora eu não tenha nada contra Neptuno", respondeu Pinto da Costa, à margem da apresentação das contas da SAD portista.

A suposta piada de José Eduardo Moniz foi proferida durante a gala de aniversário da TVI. O agora director-geral da TVI foi vice-presidente do Benfica na direcção de Luís Filipe Vieira, com o comentário a valer um coro de críticas do universo "azul e branco".

“Este foi um ano em que estivemos presentes em alguns dos principais conflitos mundiais. Iraque, Afeganistão, Ucrânia, Palestina. E no maior de todos, a Assembleia-Geral do FC Porto", brincou o director-geral da TVI. A reunião de associados portistas que deveria ver a votação de uma alteração estatutária foi marcada por agressões entre sócios, tendo motivado o arranque da Operação Pretoriano. Nesta investigação foi detido, entre outros, o líder dos Super Dragões, Fernando Madureira.

"Triste infelicidade ou triste figura?"

A primeira reacção ocorreu instantes depois deste momento, pelas mãos de André Villas-Boas, candidato à presidência do FC Porto. Na página oficial de Instagram, o ex-treinador exigiu respeito à direcção da TVI, classificando a piada de Moniz como um "triste incidente" e algo "indigno" para um órgão de comunicação social.

“Triste infelicidade ou triste figura? Um pedido de desculpas ao Futebol Clube do Porto, aos seus adeptos e simpatizantes é o mínimo que se deve exigir à direcção da TVI pelo infeliz incidente a que acabámos de assistir. Fazer piadas circenses que desrespeitam profundamente a Instituição é lamentável e indigno de qualquer órgão de comunicação social que deve zelar pelo bem comum, respeito, equidade e transparência”, escreveu o candidato à presidência portista.

Também o director de comunicação dos "dragões", Francisco J. Marques, criticou o comentário do responsável da TVI. Numa publicação feita na rede social X (antigo Twitter), o responsável portista diz que este momento mostra "até onde pode chegar a estupidez humana".

"Centenas de milhar de mortos e o Moniz, que desta vez não fugiu para o Brasil, a tentar fazer graçolas, marimbando-se para o sofrimento causado pela guerra. Triste TVI que é dirigida por gente que só vive para as revistas cor-de-rosa", escreve Francisco J. Marques.