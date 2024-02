Sexta-feira não foi um dia fácil e ficou pior quando soube da morte de Alexei Navalny. Nesse momento, senti uma pressão no peito e uma angústia imensa. O mundo é duro para quem não vive em democracia, para quem desconhece a liberdade, para quem vive subjugado, seja na Rússia ou na Faixa da Gaza, onde a injustiça de uma guerra continua a matar milhares de homens, mulheres e crianças, onde nem os campos de refugiados são respeitados, onde se atira indiscriminadamente e se mata uma mulher que assoma à janela ou uma criança que corre na rua, porque aos olhos de Netanyahu todos são animais ou terroristas. Vale a pena ler Esther Mucznik.

Por segundos, lembrei-me do início de um poema de Fernando Pessoa: "Dorme, que a vida é nada! / Dorme, que tudo é vão!" A impotência total, mais vale desligar, baixar os braços, desistir. Os bons nunca vão ganhar, a justiça nunca vai prevalecer, pensei desanimada. Também não tem ajudado ver os debates e as horas de comentários boçais, agressivos, mal-educados e malformados, que salivam comentadores cujo único propósito parece ser o de levar a extrema-direita ao colo — esta semana, entre os gritos violentos de um garoto, dirigindo-se a uma jornalista veterana, ouvi um apresentador de notícias dizer que a História não interessa.

A verdade é que a História se repete, afirmação completamente fundamentada, basta olhar para a própria História. E, sinceramente, apetece-me pouco viver num país onde a democracia corra riscos, onde os seus cidadãos não se sintam seguros — não por causa dos ciganos ou dos imigrantes, mas por causa de quem aponta o dedo a estas e outras minorias, veja-se a gravidade do caso que o líder do Livre levantou num dos debates, onde revela uma prática da extrema-direita que não é nova e da qual Ricardo Araújo Pereira também já foi vítima, há uns anos, a ameaça à família.

Há demasiado ruído e há uma comunicação social que se pauta por contribuir para o mesmo. Por isso, foi refrescante ver o programa de Cândida Pinto, na RTP, Os candidatos, que não quer saber de programas eleitorais, mas do carácter de quem se apresenta às próximas legislativas. É muito interessante e esclarecedor perceber de que são feitas estas pessoas.

As perguntas vão desde quem são as pessoas que mais as inspiraram na vida a se, quando eram crianças, se imaginavam na política ou o que os pode fazer mudar de ideias. No primeiro episódio, houve uma pergunta sobre cartas de amor, quando foi a última que escreveram, e é curioso ver como os românticos ainda continuam a ser os homens e as mulheres de esquerda. Quanto a mudar de ideias, há quem tenha muitas certezas na vida.

Mas voltando ao amor, esta foi a semana em que se celebrou o Dia dos Namorados e, como não podia deixar de ser, no Ímpar, o amor, as relações e a saúde mental são temas de eleição. Antes de mais, há que dizer que, aparentemente (não há nenhuma sondagem, nem estudo científico, só suposições), as novas gerações não estão muito viradas para este tipo de celebrações; o que de certa maneira bate certo com as análises que têm sido feitas noutros países, como o Reino Unido, em que se conclui que a geração Z é menos activa sexualmente que as restantes. Outra sondagem recente em França mostrou que, por lá, há cada vez menos tempo para dedicar à intimidade. Talvez por isso andem todos tão zangados. "Make love, not war", no sentido literal, faria muito bem à saúde, física e mental, de todos nós.

Ainda sobre o amor, começámos por questionar se conhece, realmente, a sua cara-metade; também demos conselhos para melhorar a sua relação. E, para quem não tem namorado, a Inês Duarte de Freitas foi perguntar, não à geração Z, mas à que anda na casa dos 40 anos, como se encontra o amor depois da separação ou do divórcio. Parece que não é nas aplicações de encontros e há uma psicóloga e uma sexóloga que se juntam ao grupo para dar alguns conselhos. Não é só o amor que pode ser mais difícil encontrar, à medida que envelhecemos, mas também a amizade. Eis alguns conselhos para manter e recuperar amigos .

Entre as nossas cronistas, Liliana Carona escreve sobre os amigos coloridos e Ana Lázaro sobre amores menos felizes — sublinhar que a dramaturga, encenadora e actriz Ana Lázaro é a mais recente aquisição do Ímpar no que a cronistas diz respeito, e que os seus textos, juntamente com as ilustrações de Rita Lagarto, são deliciosos.

A Carla B. Ribeiro conta-nos mais uma história de amor, a do antigo primeiro-ministro holandês Dries van Agt e a sua mulher, Eugenie van Agt, ambos de 93 anos, que morreram lado a lado, de mãos dadas, no passado dia 5. Não é daquelas coincidências que acontecem com muitos casais, mas tratou-se de "eutanásia simultânea". Algo que não é possível por cá e condenável por muitas religiões. Escreve a jornalista brasileira Mariliz Pereira Jorge sobre este acto: "Louco. Fraco. Suicida. Não, apenas alguém que resolveu se retirar enquanto tudo que lhe resta seja dignidade." Ler a vida de Dries van Agt fez-me voltar a Fernando Pessoa para o contrariar: Afinal, a vida é tudo e, se quisermos que não seja em vão, temos de lhe dar sentido, nunca perdendo os valores.

Boa semana!