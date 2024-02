Guirassy, o francês que já não sofre com Éder

Com mais golos do que jogos na Liga alemã, o avançado está a chamar à atenção de quem precisa de golos. Mas há dois ou três problemas com este jogador do Estugarda.

Serhou Guirassy é um dos homens de quem se fala no futebol europeu. E não é preciso adornar muito a justificação. Basta um par de números: 18 – os jogos disputados pelo Estugarda – e 20 – os golos marcados.

Com mais golos do que jogos na Liga alemã, o avançado que neste sábado marcou na vitória (2-1) do Estugarda “de Champions” frente ao Darmstadt está a chamar à atenção de quem precisa de golos. Mas há dois ou três problemas com este francês que joga pela Guiné.

O primeiro é que Guirassy não tem sido um avançado fiável. O “cartão-de-visita” que traz conta já com alguns falhanços na carreira e um dos responsáveis pelo atraso na “explosão” deste avançado foi o português Éder. No Lille, há uns anos, era um dos avançados que tirava minutos a Guirassy, logo na temporada em que o jogador era, pela primeira vez, aposta numa primeira divisão.

Sim, Guirassy já está, hoje, livre de Éder, o “terror dos franceses”, mas nem isso lhe apressou o sucesso. No Lille, no Auxerre, no Colónia e no Amiens foi alternando entre o mau, o assim-assim e o aceitável. Nunca bom.

Bom, bom só mesmo quando lhe deram o ataque de um Rennes de Champions. E isso até abona a favor de Guirassy: quando o nível subiu, ele respondeu melhor.

Quis deixar o futebol

E há algo interessante sobre Guirassy que, não justificando o que quer que seja, é, no mínimo, uma curiosidade que sugere alguma ligação entre a personalidade do jogador e a demora a “explodir”.

Segundo contou o irmão à DW, Guirassy quis desistir do futebol ainda muito novo. “Perdeu o interesse, mas nós vimos o quão talentoso ele era. Ele tinha algo especial. Falámos com ele e convencemo-lo a continuar a jogar. Todos os irmãos se juntaram para o convencer”. Se a quantidade ajuda na pressão, então o facto de serem quatro irmãos e três irmãs pode ter ajudado.

Com tantas vozes a “empurrarem-no” de volta ao futebol, Guirassy cedeu, com a vontade e o prazer do jovem Serhou a não poderem sobrepor-se ao desejo familiar de o ver singrar na “bola”.

Será alguém que tira pouco prazer do futebol? Só o próprio saberá dizer, mas o mais relevante é constatar que Guirassy voltou ao futebol e foi para uma academia mais relevante do que o clube do bairro.

“Conheci-o na casa dele, estavam lá os irmãos todos. Apresentei à família o meu projecto para a educação dele. O pai, o patriarca, não disse nada, só ouvia. Depois, chamou-me à parte e disse “oiça, eu não sei onde fica Laval, não sei nada do clube. Estou a confiar o meu filho a si, não ao clube. Estou a contar consigo para tomar conta dele”, explicou Jean Costa, scout do Laval, clube onde Guirassy apareceu, antes da tal travessia no deserto, com desempenhos assim-assim em vários clubes.

Muitas lesões

O segundo problema que poderá haver com Guirassy é que já tem quase 28 anos – e poucos clubes vão investir sem reservas num jogador que já esteja na segunda metade da carreira.

O terceiro é que é um jogador muito propenso a lesões (ainda há semanas, na CAN, se lesionou pela Guiné), sendo um dos motivos pelos quais só aos 25 anos conseguiu uma temporada acima da dezena de golos e com mais de 30 jogos realizados.

O perfil físico imponente, conjugado com alguma mobilidade e um razoável jogo aéreo, fariam de Guirassy um ponta-de-lança de área como alvo óbvio para quem procurasse golos, mesmo em patamares superiores à Bundesliga e ao Estugarda, que o foi buscar a Rennes há dois anos.

Mas para alguém com tantas lesões, quase 28 anos e uma carreira com alguns falhanços, não é crível que haja clubes dispostos a loucuras, caso o Estugarda seja um negociador implacável.