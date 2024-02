Jon Stewart em Portugal? É só uma ideia

Olá.

Esta é uma história sobre pirataria. Ou do tempo a voltar para trás. No início desta semana, Jon Stewart voltou ao Daily Show após nove anos de ausência do programa que o tornou quem é: um sinónimo de crítica social satírica e indignação empática que há anos avisava que era melhor manter a sanidade.

Nos 16 anos em que esteve à frente do Daily Show, passou pelo final da era Bill Clinton, apanhou com dois mandatos de George W. Bush e celebrou a vitória de Barack Obama. Também assistiu à ascensão da Fox News e do Tea Party, brincadeiras de meninos comparados com o que sucedeu desde então.

A investida de Donald Trump, apoiado nos media que menos concordavam com ele – como a CNN –, o aumento da polarização e extremismo, um assalto ao capitólio, mortes em protestos anti-racistas, etc. etc. etc. Dentro destes etceteras cabe o desabrochar dos seus "correspondentes" Stephen Colbert, Samantha Bee e, claro, o seu herdeiro mais directo e admirado, John Oliver. Fora os que dali saltaram para Hollywood, como Steve Carell ou Ed Helms.

Outro dos etceteras é que entretanto Jon Stewart não desapareceu. Fazia aparições esporádicas no Late Show de Stephen Colbert (normalmente quando estava mesmo enervado com qualquer coisa) e depois criou um programa de comentário semanal na AppleTV+. The Problem With Jon Stewart, tal como o multipremiado Last Week Tonight de John Oliver, dedicava-se a um tema semanal que aprofundava e debatia. Last Week Tonight está na HBO e em Portugal está na HBO Max; The Problem With Jon Stewart chegou ao fim por vontade da Apple e portanto está lá, mas sem novidades. O Daily Show de Jon Stewart não está em lado nenhum em Portugal. Oficialmente.

Para ver a estreia, e a continuação, deste regresso — "era mesmo aquilo de que precisávamos", diz a revista Esquire; "parece que nunca saiu" do seu posto, avalia a CNN; "está em forma, clássico", decreta o New York Times — seria preciso cometer um "crimezito". Ir à procura do episódio completo nos recantos das descargas ilegais da Internet. É algo que faz pouco sentido nos tempos que correm mas é o que faz sentido para os programadores e plataformas em Portugal nos tempos que correm. A não ser que estejam apressadamente a negociar a possibilidade de o trazer de volta aos ecrãs, de forma legítima.

Jon Stewart vai apresentar o Daily Show às segundas-feiras até às eleições. É esse o contrato e a Comedy Central vai cumpri-lo nos EUA. Em Portugal, o programa era um ex libris da SIC Radical nos tempos de glória do cabo e a sua versão compacto, a Global Edition com Trevor Noah, era parte da grelha da RTP. Agora, há os clips do YouTube e os tais caminhos ínvios da Internet.

O primeiro episódio que devolveu Stewart ao público americano teve quase dois milhões de espectadores, um máximo que não atingia desde 2018. Novecentos e trinta mil viram na Comedy Central e os restantes através de várias outras plataformas e canais, onde foi emitido em simultâneo. É só uma ideia.

O que anda a ver?

Carlos Montero Castiñeira, criador da série espanhola Elite

"Vi Griselda, que adorei. Gosto muito da ficção no feminino, não esperava uma série tão potente, com tantos cantos obscuros e que aprofunda tanto o drama daquela mulher. E Sofia Vergara está estupenda."

Netflix

Segunda-feira, 19 de Fevereiro

Rhythm + Flow: Itália — Concurso musical que percorre as ruas de Roma, Nápoles e Milão em busca da próxima estrela do rap italiano. Vai contar com as participações de Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos para desafiar os concorrentes a adicionar 16 compassos originais a temas clássicos destes rappers italianos consagrados. O prémio é de 100 mil euros. Série de oito episódios com estreia parcelada: os episódios 1 a 4 estreiam-se dia 19 de fevereiro; os episódios 5, 6 e 7 chegam dia 26 e o episódio final fica disponível no dia 4 de Março.

Terça-feira, 20 de Fevereiro

Mike Epps: Ready to Sell Out — Especial de stand-up, o quarto de Mike Epps para a Netflix.

Quarta-feira, 21 de Fevereiro

Posso Contar-te um Segredo? — Série sobre as mulheres visadas pelo perseguidor Matthew Hardy que, no início de 2022, recebeu a sentença mais pesada da história do Reino Unido em casos de perseguição online (o cyberstalking). A série retrata as experiências das mulheres, a investigação policial e como Hardy acabou por ser levado à justiça. Também já houve sobre o tema um podcast de sucesso produzido pelo diário britânico The Guardian. Dois episódios.

Quinta-feira, 22 de Fevereiro

Avatar: O Último Airbender — A versão de acção real da famosa e bem sucedida série de animação dá vida a Aang (o Avatar) com o actor Gordon Cormier. É ele que vai a aprender a dominar os quatro elementos e repor o equilíbrio num mundo sob a ameaça da Nação do Fogo. Esta quezilenta nação atacou a sua congénere do Ar e tentou conquistar o planeta mas Aang é o último representante dos Nómadas do Ar e tenta salvar tudo e todos. Com uma ajudinha dos amigos, neste caso Sokka (Ian Ousley) e Katara (Kiawentiio), irmãos e membros de uma tribo da Água. Ozai é o vilão (Daniel Dae Kim) e o seu herdeiro Zuko (Dallas Liu) também não é flor que se cheire.

Apple TV+

Sexta-feira, 16 de Fevereiro

New England Patriots: A dinastia — Quase tão incontornáveis quanto os programas da vida real ou os documentários sobre crimes reais são agora os documentários sobre desporto. Neste caso, as honras cabem à equipa de futebol americano New England Patriots, casa de Tom Brady nos píncaros da sua carreira, em dez episódios que promovem o reencontro de Brady com o famoso treinador Bill Belichick e o poderoso proprietário da equipa, Robert Kraft. Como se depreende destas participações, é um documentário com selo de aprovação dos próprios Patriots. São raros, mas bons (The Last Dance, Beckham) os produtos deste género que não conseguem libertar-se da "autorização" dos protagonistas para contar uma história mais completa. A ver de que estirpe se revela.

Snoopy Presents: Bem-vindo a casa, Franklin — Por falar em dinastias, os Peanust dão a conhecer a história de origem de Franklin, um miúdo que por causa da profissão do seu pai está sempre a mudar de cidade e a ter de fazer novos amigos. Para tal, tem as suas estratégias, mas nem sempre resultam. Aqui, será uma corrida de carros de rolamentos que pode desbloquear o acesso a Charlie Brown e companhia.

Quarta-feira, 21 de Fevereiro

Constelation — Nova série de oito episódios, da caixinha "thriller psicológico" e que se baseia em teorias da conspiração e é protagonizada por Noomi Rapace (a Lisbeth Salander em sueco original) e Jonathan Banks (de Breaking Bad). Os primeiros três episódios estreiam-se agora, e depois é um capítulo semanal. Rapace é Jo, uma astronauta que volta à Terra depois de uma má missão e que começa a sentir a falta de elementos baseda sua vida pré-viagem espacial. O que é que perdeu?

O Mundial de Messi — Já se sabe, a Argentina ganhou e Ronaldo perdeu. Um foi para a América, o outro para a Arábia. Dois rivais que não podiam ser mais diferentes, mas esta não é uma conversa sobre o jogador português mas sim sobre a coroação de Messi numa série documental de quatro episódios em que o corolário parece ser a final do Mundial de Futebol do Qatar — porém é mais do que isso. Conhecido pela sua reserva, aqui permite que entrem nas suas conversas com fãs, jornalistas ou concorrentes, bem como uma análise mais técnica da sua carreira.

Globoplay

Quarta-feira, 21 de Fevereiro

Copa do Brasil — Arranca a taça brasileira com 92 equipas em contenda até à final, a 10 de Fevereiro.

HBO Max

Sexta-feira, 16 de Fevereiro

The Movie Teller — Drama de Lone Scherfig em que uma jovem, exímia contadora de histórias, partilha as que viu no cinema com os habitantes pobres de uma comunidade mineira no deserto.

Disney+

Quarta-feira, 21 de Fevereiro

Star Wars: O Lote Estragado — Terceira temporada da série do expansivo universo Star Wars em que um esquadrão está fragmentado e a lidar com ameaças malévolas do Império. A animação tem vozes de Dee Bradley Baker, Michelle Ang, Keisha Castle-Hughes, Jimmi Simpson, Noshir Dalal e Wanda Sykes. Os primeiros três episódios estreiam-se no dia 21, seguindo-se unidoses semanais.

Amazon Prime Video

Sexta-feira, 16 de Fevereiro

O Agente das Sombras — Um funcionário do Governo norte-americano descobre ligações suspeitas que envolvem o seu chefe no FBI. Os tentáculos da corrupção é que não são curtos e por isso atacam a sua família.

This is Me.. Now: A Love Story — Antes de Taylor Swift, depois de Madonna e de Cher, houve e há Jennifer Lopez. O realizador Dave Meyers "cria uma experiência cinematográfica imersiva, cheia de referências mitológicas, que mostram a sua viagem até ao amor e amor próprio". Há um lado do habitual documentário de vaidade, as participações especiais de nomes conhecidos como Trevor Noah, Post Malone, Sofía Vergara, Neil deGrasse Tyson e o inevitável Ben Affleck. Coincide a data, com o lançamento do seu novo álbum This is Me…. Now.

Beau Tem Medo — Após a morte súbita da mãe, um homem cheio de ansiedade tenta voltar a casa e pelo caminho confronta-se com os seus medos mais obscuros. O processo também não é facilitado, visto que a viagem está cheia de imbróglios.

Segunda-feira, 19 de Fevereiro

Giannis: The Marvelous Journey — A história de Giannis Antetokounmpo, superestrela mundial da NBA, desde Atenas até ao título de campeão da NBA. Muito provavelmente um documentário como outros que descrevemos acima: elogioso, não necessariamente uma investigação com muito contraditório.

Terça-feira, 20 de Fevereiro

Meus Ricos Filhos — Uns pais com a síndrome do ninho vazio (os filhos já saíram todos de casa) encontram uma forma de manter os miúdos interessados em ficar por lá: ganhar a lotaria.

Filmin

Terça-feira, 20 de Fevereiro

O Quinto Mandamento — Série da BBC de sucesso crítico, criada por Saul Dibb e que a Filmin disponibiliza na íntegra. Relata a história verídica do assassino Ben Field que matou para tentar ficar com as heranças das suas vítimas, seus vizinhos mais solitários ou idosos. Quatro episódios.

Quinta-feira, 22 de Fevereiro

Propriedade Privada — Thriller de Chadd Harbold sobre Kathryn (Ashley Benson), uma actriz falhada e dona de casa enclausurada que enceta começa um caso com o seu novo jardineiro, Ben. Mas este não é o que parece, como saberá quem viu o filme dos anos 1960 em que se baseia este remake. Com Shiloh Fernandez, Logan Miller, Frank Whaley, Jay Pharoah, King Orba, Rosemberg Salgado, Leslie Stratton, Michael Lee Joplin ou Adam Ashbach.

Marinheiro das Montanhas — Documentário de Karim Aïnouz sobre as suas raízes argelinas sob a forma de um diário de viagem filmado na primeira ida de Karim ao país onde o seu pai nasceu.

Higiene Social — Vencedor do prémio de melhor realizador na secção Encounters do Festival de Cinema de Berlim, o filme de Denis Côté (Curling) é sobre Antonin, um sedutor e displicente escritor que não se afinca em nada. Mantendo a recomendada distância social, ele trava diversas conversas — humoradas e por vezes surreais — com as mulheres da sua vida.

LOLA — Vencedor do Prémio Méliès de Ouro para o Melhor Filme Fantástico Europeu, gira em torno da invenção de duas irmãs irlandesas que, em 1941, criaram uma máquina que intercepta transmissões do futuro. São as primeiras fãs de música dos anos 1970, mas também podem derrotar os nazis.

BAAN —A primeira longa-metragem de ficção de Leonor Teles passa-se entre Lisboa e Banguecoque, e entre passado, presente e talvez futuro. Está disponível só até 29 de Fevereiro.

Perdido no streaming

Na segunda-feira, estreia-se o sexto e último episódio de True Detective: Night Country e com ele o público despede-se de mais um crime em cenário gelado e isolado. The Head estreou-se em 2020, já vai na segunda temporada e também mora na HBO Max, pelo que pode ser um bom sucedâneo para continuar a viver o drama de um grupo de pessoas, desta feita na Antárctica, que estão seis meses sem ver o sol mas descobrem que há um assassino à solta.

Ler para ver

Até ao Próximo Episódio.