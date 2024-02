Quatro portugueses detidos nos EUA pela morte de um bebé

Quatro portugueses foram detidos por suspeitas de envolvimento na morte de um bebé de um ano nos EUA. Entre os detidos estão os pais. Polícia encontrou-o inconsciente, sem respirar e com hematomas.

Quatro portugueses, com idades entre os 22 e os 32 anos, foram detidos no domingo pela polícia de Pawtucket, nos Estados Unidos, suspeitos do envolvimento na morte de um bebé, confirmaram fontes consulares à Lusa esta quarta-feira, 14 de Fevereiro.

Os quatro suspeitos — João Resendes, de 25 anos, Carolina Ledo, de 22 anos, Daniela Ledo, de 25 anos, e Carla Sousa, de 32 anos — nasceram nos Açores e o bebé, com pouco mais de um ano, nasceu já em solo norte-americano, disse à Lusa o cônsul de Portugal em Providence, Eduardo Ramos, após cruzamento de informações com a polícia local.

O sargento detective Christopher Lefort, da Polícia de Pawtucket, confirmou à Lusa que entre os detidos se encontram os pais do bebé. As autoridades locais indicaram também ao cônsul que João Resendes — agora acusado de homicídio involuntário, abuso infantil em segundo grau e negligência de menores — teria já antecedentes criminais em Portugal, num caso relacionado com violência doméstica.

No domingo, a polícia e os bombeiros de Pawtucket, uma cidade localizada no estado norte-americano de Rhode Island, responderam a uma chamada de emergência para uma criança que se encontrava inconsciente. Ao chegarem ao local, as autoridades constataram que a criança não respirava e "apresentava hematomas significativos na região facial".

Apesar de várias manobras de salvamento terem sido realizadas, a criança foi declarada morta no hospital, segundo a polícia. "Devido às circunstâncias suspeitas, os moradores do apartamento foram transportados para a esquadra da polícia para posterior entrevista de investigação pelos detectives”, lê-se num comunicado da polícia.

Após uma investigação mais aprofundada, as três mulheres foram acusadas de negligência de menores e o homem de homicídio involuntário, de abuso infantil em segundo grau e de negligência de menores, ainda de acordo com informação constante na nota.

As três mulheres aguardam julgamento em liberdade e o suspeito foi esta quarta-feira presente a um juiz de instrução. O homem "foi hoje [quarta-feira] presente a um juiz, que o deteve na instituição correccional para adultos" de Rhode Island, disse à Lusa o sargento detective Christopher Lefort.

Entretanto, foi criada uma conta na plataforma GoFundMe para angariar donativos para o funeral do bebé. Até ao momento, foram angariados mais de 3400 dólares (cerca de 3100 euros), sendo que o objectivo dos angariadores é atingir 5000 dólares (4600 euros).

"Uma morte inesperada. O nosso [nome do bebé] de um ano deixou-nos. Ninguém esperava que isso acontecesse. Se alguém puder, por favor, faça uma doação para nos ajudar e dar-lhe um grande memorial", diz a descrição da conta, criada por Adriana Viveiros e onde foram partilhadas fotografias do bebé.