Marco Gonçalves e Renato, pai e filho acusados do homicídio de Igor Silva, foram os primeiros arguidos ouvidos no julgamento que arrancou esta quinta-feira no Tribunal de São João Novo, no Porto. O caso diz respeito à morte ocorrida durante os festejos do título do FC Porto, em Maio de 2022: o jovem foi vítima de 18 facadas, mas, para já, apenas foi possível identificar a autoria de uma delas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt