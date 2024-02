Associação de rádios locais anuncia boicote à campanha eleitoral

A Associação Portuguesa de Radiodifusão (APR), que representa um conjunto de rádios locais, anunciou nesta quinta-feira que “são já 70 as Rádios de todo o país” que decidiram boicotar a campanha eleitoral para as eleições legislativas de 10 de Março, com o “objectivo de demonstrar publicamente o descontentamento das rádios com os últimos anos de governação.

“Aliada à ausência de quaisquer medidas dos últimos Governos em prol do sector, a alteração da Lei da Rádio no passado dia 6 de Fevereiro foi a gota de água que fez transbordar o copo”, diz a APR em comunicado.

“Depois de dois anos de um Governo e de um Parlamento que nada fizeram pelo sector, os últimos meses de mandato, já com um Governo de gestão, ficam marcados pela aprovação de medidas que apenas trazem mais obrigações, prejuízos e trabalho para as Rádios e que constam da recém-aprovada alteração da Lei da Rádio”, acrescentam.

Os responsáveis pela APR dizem também que, “tendo em conta aquele que tem sido o histórico dos últimos anos de Governação, e atendendo a que a situação financeira das Rádios é cada vez mais complexa, nomeadamente a dos operadores de pequena dimensão”, a associação propôs às rádios que se manifestem publicamente “contra todos os ataques que têm sido feitos ao sector”.

A associação entende que este boicote “é essencial para demonstrar o descontentamento das Rádios".

“A proposta lançada pela APR foi seguida por vários operadores, e neste momento são já 70 as Rádios (no Continente e nas Regiões Autónomas) que decidiram aderir ao protesto que, para além do boicote às acções de campanha eleitoral, prevê também a divulgação, em antena, de pequenos apontamentos que informam os ouvintes sobre a existência do protesto e as razões que o justificam”, conclui o comunicado.