Putin lamenta falta de “perguntas difíceis” na entrevista de Tucker Carlson

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, queixou-se da falta de "perguntas difíceis" na entrevista que lhe foi feita na semana passada pelo comentador político norte-americano Tucker Carlson.

Carlson, um antigo pivô da Fox News que foi despedido pelo canal em 2023, e que é conhecido por promover teorias da conspiração muito populares junto de um eleitorado da extrema-direita apoiante de Donald Trump, foi criticado por vários jornalistas, nos Estados Unidos, por ter promovido a sua entrevista a Putin como uma forma de contrariar aquilo que diz ser "a propaganda dos media ocidentais a favor da Ucrânia".

"Será que o Tucker acha mesmo que nós, os jornalistas, não temos tentado entrevistar Putin todos os dias desde o início da invasão da Ucrânia?", questionou a repórter da CNN Christiane Amanpour, na rede social X, em resposta a um vídeo de antecipação da entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin. "É um absurdo. Nós vamos continuar a solicitar uma entrevista [a Putin], tal como temos vindo a fazer de há alguns anos a esta parte."

"É interessante ouvir Tucker Carlson a dizer que nenhum jornalista ocidental se preocupou em entrevistar Putin desde a invasão da Ucrânia", disse o jornalista britânico Steve Rosenberg, correspondente da BBC em Moscovo nas últimas duas décadas. "Fizemos vários pedidos ao Kremlin nos últimos 18 meses, mas a resposta, para nós, foi sempre um 'não'."

"Longos monólogos"

Durante a entrevista, que foi realizada em Moscovo, a 6 de Fevereiro, o Presidente da Rússia repetiu os seus principais argumentos para justificar a invasão da Ucrânia sem ter sido interrompido pelo entrevistador, que não o confrontou com afirmações há muito desmentidas — ou, pelo menos, contextualizadas com mais informação — por vários jornais e canais de televisão independentes nos EUA e na Europa.

Nesta quinta-feira, a Presidência russa partilhou um excerto de uma outra entrevista a Putin, realizada na quarta-feira e conduzida por Pavel Zarubin, um conhecido jornalista russo próximo do Kremlin. Na entrevista a Zarubin, Putin queixa-se de que as suas declarações sobre a invasão da Ucrânia "têm sido deturpadas", e agradeceu a Carlson por ter "agido como um intermediário" entre o Kremlin e a Casa Branca.

No entanto, a forma como Carlson conduziu a entrevista não terá impressionado o Presidente russo.

"Para dizer a verdade, eu não apreciei a entrevista", disse Putin a Zarubin, na quarta-feira. "Para ser honesto, pensei que ele ia ser muito agressivo e que ia fazer perguntas difíceis."

"Eu estava preparado para isso e até desejava que isso tivesse acontecido, porque teria a oportunidade de responder de forma igualmente acutilante, o que daria algum carácter à nossa conversa", continuou o Presidente russo. "Ele tentou interromper-me várias vezes, mas manteve-se paciente e ouviu os meus longos monólogos, o que é surpreendente num jornalista ocidental."

Biden é "mais experiente"

Na mesma entrevista a Zarubin, Putin disse que, do ponto de vista da Rússia, o seu candidato preferido na próxima eleição presidencial nos Estados Unidos é o actual Presidente norte-americano, Joe Biden.

"Ele tem mais experiência e é mais previsível, mas nós vamos trabalhar com qualquer líder eleito pelo povo americano", disse Putin, citado pela agência russa TASS.

Em Julho de 2021, o jornal britânico Guardian revelou a existência de um documento confidencial, assinado por Putin e datado de Janeiro de 2016, em que o Presidente russo e os líderes das principais agências de espionagem do país defendiam que era necessário "aplicar todas as medidas necessárias" no sentido de garantir que Trump — na altura o favorito à nomeação como candidato à Casa Branca pelo Partido Republicano — fosse eleito Presidente dos EUA.

Segundo o documento — cuja existência é negada pelo Kremlin —, o apoio a Trump, descrito como "um indivíduo impulsivo, desequilibrado e mentalmente instável, e que sofre de um complexo de inferioridade", a eleição do republicano iria beneficiar a Rússia porque teria como consequências "um aprofundamento do fosso político entre a esquerda e a direita" e uma "explosão de agitação social".