Ataque aéreo sobre Belgorod faz sete mortos

Pelo menos sete pessoas morreram, incluindo uma criança de um ano, e outras 17 ficaram feridas na sequência de um ataque aéreo lançado pela Ucrânia sobre a região russa de Belgorod.

Esta região fronteiriça tem sido visada frequentemente por lançamentos de mísseis e drones pela Ucrânia, mas este foi um dos ataques mais mortíferos dos últimos meses. Segundo as autoridades locais, foram atingidas áreas residenciais, um complexo desportivo e um centro comercial perto de Belgorod, cidade a cerca de 50 quilómetros da fronteira ucraniana.

“Todos estamos de luto com as famílias e amigos das vítimas”, afirmou o governador da região, Vyacheslav Gladkov, através do Telegram. “Quero expressar as minhas sinceras condolências, entendendo que não há palavras que possam servir de conforto para esta dor”, acrescentou.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, descreveu o ataque em Belgorod como um “acto de terrorismo do regime de Kiev” e prometeu que o caso será levado ao Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O Ministério da Defesa russo disse ter interceptado 14 mísseis provenientes da Ucrânia, embora não tenha esclarecido se houve projécteis não destruídos.

Parte da estratégia ucraniana tem passado pela intensificação dos bombardeamentos sobre regiões fronteiriças russas, de forma a aumentar a pressão sobre o Kremlin – Kiev não assume publicamente a autoria de todos os ataques. Em Dezembro, mísseis ucranianos mataram 25 civis em Belgorod, no pior ataque deste género desde o início da invasão em larga escala.

Durante a madrugada, a Rússia tinha já bombardeado grande parte do território ucraniano, matando pelo menos uma idosa na região de Kharkiv e deixando pelo menos onze feridos. Foram atingidos edifícios residenciais e infra-estrutura civil em regiões como Lviv, Kiev, Zaporíjjia e Dnipropetrovsk, entre outras.

Entretanto, na linha da frente parece estar iminente a queda da cidade de Avdiivka para o lado russo, ao fim de vários meses de combates. As Forças Armadas ucranianas confirmaram esta quinta-feira que vão começar a retirar as suas tropas da cidade no Donbass.

O porta-voz do Exército, Dmitro Likhovii, explicou que a manobra em curso foi decidida por causa da dificuldade em manter linhas de apoio logístico para Avdiivka, que está quase totalmente cercada pelas forças russas. A tomada da cidade pela Rússia é um novo golpe para a Ucrânia por se tratar de um ponto estratégico para a tomada do que resta da região de Donetsk ainda por capturar.