Paulo Raimundo: “Não precisamos de choques fiscais, precisamos de choques salariais”

Líder do PCP reuniu-se com o Movimento Erradicar a Pobreza e criticou os benefícios fiscais concedidos a empresas que depois têm lucros de centenas de milhões de euros.

O secretário-geral do PCP considera que não são necessários "choques fiscais", mas sim "choques salariais", alertando para a "injustiça" entre a pobreza no país e os lucros de grandes grupos económicos.

"Precisamos de um aumento significativo dos salários e das pensões. Não vale a pena andarmos a enrolar ou com altas propostas e considerações. Não. Ataque-se a questão! Nós precisamos não é de choques fiscais; precisamos de choques salariais, aumento significativo de salários e pensões que contribua para redistribuir melhor a riqueza que é criada", defendeu Paulo Raimundo nesta quarta-feira no final de uma reunião com o Movimento Erradicar a Pobreza, na sede do PCP, em Lisboa, lamentando que existam "mais de dois milhões de pessoas no limiar da pobreza, 10% das quais trabalhadores".

"Enquanto há mais de dois milhões de pessoas que são apertadas, condicionadas, que fazem contas todos os dias, temos a parangona dos anúncios dos lucros da Galp: mil milhões, resultados históricos, espectaculares, para os accionistas", criticou.

Paulo Raimundo insistiu na proposta do partido de taxar os lucros dos grandes grupos económicos e criticou a verba de cerca de 1600 milhões de "benefícios fiscais do Estado" para estas empresas anualmente.

"Nunca há condições para nada, sabemos todos a lengalenga: ou porque é a pandemia, ou porque é a guerra ou porque o Mar Vermelho está entupido com barcos... há sempre justificações para tudo e depois a Galp apresenta mil milhões de lucros no ano de 2023, que é só o melhor resultado de sempre", argumentou.

O secretário-geral do PCP frisou que "quem trabalha merece respeito" e "não se pode achar normal" que uma pessoa que trabalha todos os dias, "às vezes por turnos, chegue ao final do mês e não tenha dinheiro para pagar as suas contas".

"Desculpem alguma emotividade nesta forma de estar a falar. Podemos falar sobre a alta política, sobre o que vai acontecer após dia 10 de Março, as alianças, as formas, mas no dia em que deixarmos de falar disto então estamos muito mal", argumentou o líder comunista.

Sim à greve nas polícias

O PCP mostrou-se na terça-feira favorável ao direito à greve pelas forças de segurança e Paulo Raimundo frisa agora que não vê "nenhuma razão" para que tal direito não possa ser atribuído a profissionais que "juram cumprir e cumprem a Constituição". Quanto à possibilidade de estes profissionais poderem ter filiação partidária, proposta pelo Chega, Paulo Raimundo respondeu: "Não vemos necessidade nenhuma de alterar o que está em vigor desse ponto de vista."

O dirigente comunista priorizou o "respeito pelas carreiras" destes profissionais, a fusão da GNR e da PSP, e o mesmo suplemento de missão atribuído à Polícia Judiciária para todas as forças de segurança.

Questionado sobre o barómetro da Intercampus para o Negócios, o Correio da Manhã e a CMTV, divulgado nesta quarta-feira, no qual a Aliança Democrática (AD) ultrapassa o PS e os partidos à esquerda não totalizam uma maioria, Paulo Raimundo desvalorizou, dizendo que as sondagens "condicionam muito e acertam pouco".

"Ninguém fique à espera de uma sondagem que dê a CDU a subir até dia 10 de Março, vão todas dar para baixo. Depois a prática vai contrariar isso. A questão objectiva é só uma: tivemos eleições em Setembro do ano passado na Madeira e a CDU duplicou a sua votação, tivemos eleições nos Açores e a CDU ficou a 85 votos de eleger um deputado. Isto é que são os factos", frisou. Sobre a percentagem que o PCP gostaria de ter, Paulo Raimundo respondeu em tom bem-humorado: "Idealmente seriam 53%".

Pelo Movimento Erradicar a Pobreza, um dos dirigentes disse aos jornalistas que "as campanhas eleitorais são momentos em que muitos prometem o que não fizeram e depois também não cumprem", apelando a medidas concretas para combater este flagelo.