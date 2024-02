Os extremos do sistema partidário jogam ao ataque

Num encontro entre os extremos do sistema partidário, não se esperaria outra coisa senão um combate. Esta terça-feira, na RTP3, o debate entre André Ventura e Mariana Mortágua cumpriu as expectativas. Tanto como assinalar diferenças programáticas, o que importava era o dar um murro contra os perigos com que o adversário ameaça a democracia ou o país. No final, entre o ruído das interrupções, dos truques argumentativos, das dissimulações ou das tergiversações em que Ventura é exímio, foi possível escrutinar o que cada um dos partidos defende e propõe. Foi, por isso, mais do que um debate vivo: foi um debate útil.

