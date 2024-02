Reino Unido aperta leis da imigração. Como são afectadas as comunidades portuguesas?

O Reino Unido quer reduzir os números da imigração, tanto regular como clandestina. Por isso, está a endurecer os requisitos para a entrada de imigrantes no país.

Entre as medidas adoptadas para reduzir a imigração regular estão o aumento do salário mínimo exigido para obter visto de trabalho - que passa de 26.200 libras para 38.700, um aumento de quase 50% no valor.

Nos últimos anos, o Reino Unido foi um dos principais destinos de emigração portuguesa. Estima-se que residam no país cerca de 400 mil portugueses, a maioria dos quais instalados desde a década de 2010.

Como é que as novas regras poderão afectar os milhares de portugueses a viver no Reino Unido e aqueles que queiram emigrar para o país?

Neste P24, ouvimos Pedro Góis, professor universitário e investigador na área das migrações internacionais.

